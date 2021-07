Hej Sommarhälsing – Selma Edenståhl: "Om det regnar skriver jag en sorglig sommarsång"

Namn: Selma Edenståhl.

Ålder: 27 år.

Yrke: Musiker/låtskrivare (och civilingenjör i molekylär bioteknik).

Bor: I Uppsala, men uppvuxen i Hudiksvall.

Sysslar med i sommar: Spelar musik med Selma & Gustaf.

Vi frågar – Selma svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål sommartid: Järvsö är väldigt mysigt, känns som att det finns många kaféer, evenemang och loppisar att besöka där under sommaren.

Här vill jag äta frukost sommartid: På en balkong, under ett parasoll, i en svag vind som är så varm, så varm så att det känns som man aldrig kommer frysa någonsin igen.

Låten som får mig i sommarmood: Everywhere med Fleetwood Mac – en perfekt ”resa genom hälsingeskogarna till mysigt utflyktsmål”-låt.

Isglass eller mjukglass: Mjuuuk!!

Sommarblomma jag gillar: Den där lilla ljuslila – förgätmigej? Mest för att den har ett sånt otroligt bra namn.

Kräftfest eller surströmmingskiva? Hehe, inte den jästa fisken i alla fall.

Det undviker jag på sommaren: Att äta surströmming och andra läskiga maträtter, är så rädd att bli matförgiftad.

Blir det en aktiv eller en stilla semester i år? Så stilla som det bara går, men kanske blir någon aktivitet också. Mest för att jag stenhårt börjat tro på uttrycket ”a change is as good as a rest”.

Djur som skrämmer livet ur mig sommartid: Alla egentligen, men mest de djur som har färre än två och fler än sju ben.

Det här gör jag med en regnig semesterdag: Sitter vid pianot och skriver en sorglig sommarsång? Eller spelar något sällskapsspel! Catan och Dot är två fantastiska

Den här boken ska bli läst i sommar: Ett litet liv av Hanya Yanagihara.

Så sysselsätter jag mig på stranden: Jag måste skriva det klyschiga ”läser en bok” här. Älskar att läsa. Är tyvärr ingen sån som ”gör konster på vattenskidor” eller ”leker med racket och bollar”, önskar att jag var det.

Bästa sommarmaten: Jordgubbar och mjölk! Eller korv med bröd, det äter jag dock året runt.

Ett sommarminne jag ofta tänker tillbaka på: Sommaren 2018 när vi spelade på en liten festival i Bjørke i Norge. Vi åkte bil i 15 timmar och kom fram till en liten by där alla sjöng med i våra låtar. Ett av dom vackraste och märkligaste ställen jag har varit på.

Sommarminne jag helst glömmer: Också sommaren 2018 när vi spelade på Gotland och jag fick välja mellan att sova i ett hus med tre katter eller en friggebod där det hade bott en hund (är superallergisk mot päls). Valde hundboden till slut men var konstant allergisk i två veckor efter det att vi kom hem.

Något jag planerat men som inte blir av i sommar: Jag har nästan inga planer för sommaren, tycker det är ganska skönt nu.

Min bästa sommardoft: Jag älskar doften i en jordkällare!

Här vill jag helst bada: Från bryggan i min mormors och hennes sambos lilla stuga i Bergsjö.

Favoritplagg den här årstiden: Keps! Så skönt att kunna SE utan att kisa (och även skydda ansiktet) på sommaren.

Sommarens bästa ljud: När man tänker att ”nu är det helt tyst”, men så börjar man höra saker i tystnaden, typ som att det susar träden. Då tänker jag att man är ganska avslappnad.

Det ser jag fram emot i sommar: Att få spela musik med Selma & Gustaf!! Vi spelar på några olika ställen i Hälsingland i sommar, bland annat på Hudikkalaset den 28:e juli.

Hej Sommarhälsing ställer frågor till personer från landskapet som kan dyka upp i sommarvimlet.

