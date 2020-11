Hej hälsing avslöjar krögaren Henrik Rugolos alter ego: "Jag brukar kallas MacGyver"

Namn: Henrik Rugolo.

Ålder: 53 år.

Yrke: Egen företagare.

Bor: I Frägsta Hälsingegård, Näsviken, men är ifrån Italien.

Aktuell: Restaurangägare på Frägsta Hälsingegård, en av Hälsinglands restauranger som dukar upp coronaanpassat julbord på plats eller hem till gästens dörr.

Vi frågar – Henrik svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Dellensjöarna med Avholmsberget.

Symbolen för Hälsingland borde vara: Hälsingegårdarna.

Bästa matställe i Hälsingland: En liten sjökrog (förutom Frägsta, haha).

Mitt senaste inköp: Snöblad för traktor.

Min superkraft: Problemlösare – inget är omöjligt.

Min vanligaste dagdröm: Att ha tid för renoveringar på gården.

Min största kunskapslucka: Ekonomi, när det gäller aktier och börsen.

Person jag beundrar: Radjo Askander (krögare i Hudiksvall, reds anm).

Senast gnolat: Far from the shallow med Lady Gaga.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Linjerat.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Edisons uppfinnande av materialet i glödlampan.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Framåt!

Mitt favoritplagg: Jacka.

Jag är en sån som: ... kallas MacGyver.

Bästa ljudet: Piano.

Min favoritpryl i köket: Ostkniven.

Favoritverktyg: Skruvdragaren.

Det äldsta föremål jag äger: En traktor Volvo Buster från 1964.

Då förvånade jag mig själv: När jag lyckades timra en bastu.

Så förhåller jag mig till min ålder: Den är relativ, jag känner mig som 20.

Om jag vann 17 000 kronor: Då skulle jag besöka min frus familj i Filippinerna.

Min bästa gå bort-present: Blommor.

Då är jag som snyggast: Klädd i kostym.

Senast lästa bok: The slight edge av Jeff Olson.

Min favoritfilm: Indiana Jones.

Bästa tv-program: Jag tittar inte på tv.

Jag hejar på: De som gör något bra för andra människor.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Hjälp andra till framgång för din egen framgång.

Min hobby: Att vindsurfa.

Min bästa doft: Vanilj.

Mitt senaste sms: Till min son.

Min kändaste kompis: Pietro.

Det närmaste jag kommit att dö: Möjlig hjärtinfarkt, men det var för tidigt.

Min favoritapp på telefonen: Google calendar.

Senaste gången jag bad om en autograf: I början på 90-talet av Tom Cruise.

Min största beundrare: Min fru, son och dotter, alltså "La famiglia".

Filmen om mitt liv skulle heta: Utmaningar – livsgnistan i vardagen.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: När kommer du att lära dig att klockan tickar framåt?

Och svaret: Jag hoppas att batteriet tar slut.

Det vet nästan ingen om mig: Att jag är känslosam.

Det gör jag i kväll: Levererar julbord take away och serverar gäster.

Därför att: Alla vill ha vår mat.

