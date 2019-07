Hattmakaregränd – en okänd oas mitt i stan

2015 lades ny asfalt på gården mellan bostadshusen på Stengatan. Den nya beläggningen slukade allt ljus, så ordförande i bostadsrättsföreningen Hattmakaregränd frågade om några var intresserade av att bilda en grupp som kunde ansvara för att miljön fick liv. Fem damer tog sig an den bistra gårdsplanen och 2016 såg den nya, grönskande utsmyckningen dagens ljus. Sedan har det lagts till stensättningar, utsmyckning på lusthuset och soprummet, nyttoväxter som sallat och dill - och inte minst en trätrall med sittplatser där man kan blicka ner över Lillfjärdens glittrande vatten.

Gruppen består av Elsa Olofsson, Stina Borgström, Birgitta Jonsson, Anne Kristine Johansson och Agneta Tommila. Och det är just nu under högsommaren som gården är som allra vackrast. Liljor, luktärter, solrosor, klematis och pelargoner trängs med citrontimjan, många sorters rosor och örtväxter i regnbågens alla färger. Den som kommer in på gården möts vid gatan av en lång rabatt som sprakar av orange, rosenrött, klarviolett och solgult. Innanför finns en näpen fontän med två små delfiner.

– Den här gården är ju också tak för parkeringsgaraget här under, berättar Elsa. Så man kan inte anlägga någon djup fontän. Men vi ville så gärna ha en, så vi sökte och funderade. Till sist hittade vi den perfekta modellen till den här platsen. Man får vara lite kreativ.

Kvinnorna i trädgårdsgruppen lägger ner många timmars arbete varje vecka, och det är på frivillig och ideell basis. De har alla en stor passion för växter, färg och form. Männen i föreningen gör också en insats vår och höst, när det ska städas på gården och bäras tunga säckar. Resten av säsongen tar dock blomstergruppen hand om. Odlarglädjen är stor hos Elsa, Stina och Birgitta som är på plats och visar runt den här dagen. Det de har skapat här kan de verkligen vara stolta över.