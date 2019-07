Häst misstänks ha blivit knivskuren i underlivet: "Jag blev helt mållös när jag förstod vad som hade hänt"

Maria Nyström har fyra hästar, två ston, en hingst och en valack. De bor i en hage som ligger precis i anslutning till huset vart Maria Nyström och hennes familj bor. Maria Nyström berättar att hästarna ofta är ljudliga vilket medfört att hon nu blockerar ut ljuden.

– Jag vaknade inte när det hände, men en granne hörde av sig dagen efter och sa att hon hörde ett högt skrik från en av hästarna vid cirka halv två på natten, säger Maria Nyström.

När familjen sedan vaknade på morgonen så märkte de direkt att något inte stod rätt till. Hagen, som är uppdelad i flera mindre hagar, var till stora delar nedriven och många hästar hade flyttat sig till andra platser inom hagen som tidigare var oåtkomliga för dem.

– Hon har förmodligen sprungit ned allt, det är ju el i staketet så hon har nog tagit några rejäla smällar, säger Maria Nyström och syftar på hästen ifråga.

Hästen som misstänks ha blivit knivskuren heter Lebrera 21, på lördagsmorgonen hade hon blod rinnande längs bakdelen och undersöktes noga av en veterinär.

– Först trodde jag det var hästarna som hade blivit osams och bråkat, säger Maria Nyström.

Men efter veterinärens undersökning stod det klart att så inte var fallet. Det var bara en häst som var skadad och utan att beskriva såren i detalj så var det tydligt att något vasst hade åstadkommit de flera skärsåren i och omkring underlivet. Veterinären kontrollerade sedan noga hagen men hittade inget som hade kunnat förmoda hästen att på något sätt själv åstadkomma skadan.

– Hon kollade på staketstolparna och ja allt egentligen, men hittade inget spår av blod på dem, jag har också vart noga med att inte ha något som hästen kan skada sig på i hagen, säger Maria Nyström.

Hon fortsätter.

– Veterinären kollade sedan på mig och sa "tänker du samma sak som jag?"

Det fruktansvärda som med största sannolikhet har hänt är alltså att en eller flera personer har tagit sig in i hagen och skadat hästen i och omkring underlivet med en kniv eller annat vasst föremål. Liknande fall har tidigare inträffat ett antal gånger runt om i landet, men dessa har av vissa viftats bort som något hästen själv har åstadkommit. I detta fallet är det till synes inget självförvållat. Förutom att inget vasst fanns i hagen och att veterinären inte hittade något som kunde tyda på självorsakat, så inträffade flera händelser i närheten under samma natt.

– Några kilometer härifrån hade två hästar haft sönder delar av hagen och ägaren hittade dem senare på en bilväg, vid femtiden på morgonen, säger Maria Nyström.

Det var också ytterligare ett liknande fall i närheten av Maria Nyströms hus där en travhäst tagit sig ut ur hagen.

– Hästen var borta men de hittade honom senare i skogen som tur var, säger Maria Nyström.

Hon tillägger:

– Det verkar som att skräcken hos hästarna är den gemensamma nämnaren för dessa tre händelser.

Maria Nyström berättar att hästarna nästan aldrig ens försöker lämna sina hagar, än mindre river ned dem. Det troliga är med andra ord att samma personer, eller samma person, har gett sig in på tre olika hagar. Anledningen till att just Maria Nyströms häst Lebrera 21 blev skuren tror hon är att just denna hästen är väldigt trygg med människor.

– Hon har nog vart ett lätt byte eftersom hon är så snäll, hade dem närmat sig en av de andra hästarna sådär under natten så hade de inte tillåtit detta, säger hon.

Maria Nyström menar att just Lebrera 21 hade kunnat vara lugn även om människor närmade sig mitt i natten vilket kan vara anledningen till att just hon blev knivskuren.

– Jag blev helt mållös när jag förstod vad som hade hänt. Man har ju hört om sånt här men att det händer här, det är svårt att ta in, säger Maria Nyström.

Sedan den fruktansvärda händelsen har Maria Nyström haft svårt att sova.

– Jag har varit vaken väldigt länge på nätterna och kollat ut över hästarna från sovrummet och sedan när jag väl sover så vaknar jag varje gång de ger ifrån sig ett ljud, säger hon.

Hon förklarar att de håller på att bygga ett stall där hästarna kan vistas under dygnets mörka timmar.

– När stallet är klart och de kan vara inom lås och bom på nätterna, då kan jag sova tryggt igen, säger Maria Nyström.

Den drabbade hästen, Lebrera 21, tar smärtstillande men mår under omständigheterna bra. Maria Nyström berättar hon inte har någon feber och äter bra, vilket hon menar tyder på att hästen är frisk.

– Hon har ett väldigt starkt psyke. Det kändes skönt när jag såg att hon kände sig trygg nog för att lägga sig ned och sova, säger Maria Nyström.

Hon tillägger.

– Däremot tror jag inte att fölet klarade sig.

Händelsen har anmälts till polisen. Anders Sigurdsson som är förundersökningsledare i fallet berättar att de just nu inte har några misstänkta.

– I nuläget har vi inget med substans att gå på, men vi har fått in några tips som vi ska kontrollera, säger han.

Anders Sigurdsson berättar även att det verkar som att liknande fall har inträffat tidigare runt om i Sverige.

– Vi ska kontrollera om de äldre utredningarna är liknande och försöka titta om det finns något vi kan ta vidare, men om det kan hjälpa detta ärendet är högst oklart, säger han.