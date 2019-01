Mer rörelse för eleverna i nytt skolprojekt: "Satsning som vi behöver"

Ett tiotal grundskolelärare har samlats i gympasalen för att delta i den andra och sista dagen av den workshop som Riksidrottsförbundet arrangerar. I dag är det fysiska övningar som står på schemat, tidigare har det varit teori.

– Det var två veckor sedan vi var här sist och då körde vi teori där vi pratade om att skapa förutsättningar för rörelse i skolan. Lärarna fick planera lite övningar och idag ska vi testa dem, säger Stina Hansson Skogslund som representerar Gävleborgs idrottsförbund.

Projektet, Rörelsesatsning i skolan, drivs förutom av dem även av SISU idrottsutbildarna. Pilotprojektet som nu startar i Nordanstig kommer att pågå under ett och ett halv år och ska öka rörelsen i skolan med hjälp av rastaktiviteter.

– Vi börjar här på Bringstaskolan i Harmånger och kommer snart att dra igång i Ilsbo och Bergsjö. Även i Ockelbo kommer vi att testa tre skolor, säger Stina Hansson Skoglund.

– I rastaktiviteterna vill vi tillsammans med lärarna bygga övningar som motiverar alla elever, allt handlar inte om att tävla. Barnen kan lära sig att samarbeta genom rörelse om de får en aktivitet som passar dem.

Den övergripande planen är att lärare och elever tillsammans skapar övningar som kan genomföras under rasterna. Till sin hjälp har de aktivitetsledaren Julia Rahm som anställts av idrottsförbundet för att under några timmar per vecka finnas på plats för att hjälpa lärarna.

– Vi gjorde en enkätundersökning bland eleverna och där visade det sig att få ville hålla på med de klassiska tävlingsidrotterna så som fotboll och innebandy. Vi har därför riktat in oss på motoriska rörelser så som att åla, krypa och hoppa, förklarar Stina Hansson Skoglund.

Rastaktiviteterna är frivilliga för eleverna men genom att satsa på rörelse utan någon större tävlingsinsats hoppas Stina Hansson Skoglund att de kan locka fler elever som i vanliga fall inte vågar testa.

I projektet beskrivs de fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga förmågorna, vilka alla är en del av den rörelseförståelse som projektet jobbar med.

– Den idrottsliga delen handlar om att förstå hur man löser en uppgift, den psykiska om att lära barnen att tänka "jag kan göra det", den sociala om att samarbeta och den fysiska om till exempel snabbhet. Genom det kan vi skapa enkla övningar som man klarar av och vågar delta i, förklarar Stina Hansson Skoglund för den grupp lärare som samlats i Bringstaskolans gymnastiksal.

Tillsammans får gruppen med lärare testa de övningar som de själva tagit fram för att sedan försöka vidareutveckla dem för att passa projektets mål.

– Alla barn idrottar inte på fritiden, men alla barn går i skolan och om vi kan ha den rörelse-profilen på skolan får vi flera att röra på sig. Det underlättar dessutom inlärningen, stimulerar hjärnan hos eleverna och de börjar stärka kropparna redan från när de är unga, säger Ellinor Olsson, en av lärarna som deltar i projektet på Bringstaskolan.

Finns det inte någon risk att detta blir "ytterligare en grej" som måste göras för lärarna?

– Jo, men det är därför Julia Rahm kommer att vara här som en slags katalysator och få igång allt. När man sedan sedan inser att rörelse kan vara ett pedagogiskt verktyg kommer det inte längre att vara en börda, säger Stina Hansson Skoglund.