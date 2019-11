Här utses Hälsinglands bästa spelare – i tv-spel: "Det är kul att vara här"

När Verkstäderna bjöd in till Game night anmälde sig ett stort antal ungdomar mellan 10 och 17 år. Under fredagskvällen gjorde de upp i tv-spelen Fifa, Mario kart och Just dance.

– Det är ett hundratal personer som anmält sig för att tävla, men sen kommer vi också att ta in någon ur publiken, sa Marcus Wågström.

Redan vid klockan 14 på fredagen startade tävlingarna i Fifa och därefter Mario kart och Just dance. Finalerna i samtliga spel avgjordes under kvällen, och de som vann kammade hem fina priser.

– Man vinner den konsolen man spelat på. Den som vinner Fifa-turneringen får med sig ett Playstation och de andra ett Nintendo switch eller Xbox one, sa Marcus Wågström.

En av dem som anmält sig till att tävla i Mario kart var 16-åriga Hanna Bäckström från Bollnäs, som för andra året deltog i eventet.

– Förra året kom jag till semifinal, men i år gick det inte lika bra och jag slutade trea i gruppen och kom inte till semi, sa hon.

– Jag brukar spela Mario kart, men inte den här versionen. Hemma har vi den gamla.

Tv-spel är något hon verkligen gillar och får henne att känna sig delaktig i något samtidigt som hon får tid att tänka.

– Jag skulle nog säga att jag är en tv-spelsnörd, men inte på Fifa och sånt utan snarare Pokémon.

Trots att Game night i år blev kortlivad för Hanna Bäckström uppskattar hon evenemanget.

– Det är kul att vara här och de har gjort ett bra arrangemang. Det är trevligt att vara med, sa hon.