Här spåras cancer i tarmen – tusentals undersöks genom rumpan varje år på Gävle sjukhus: "Inte så obehagligt som folk tror"

Det är tidigt fredag morgon och på Gävle sjukhus endoskopimottagning håller arbetsdagen på att ta sin början. Det obligatoriska fredagsfikat är avklarat och personalen – totalt 14 personer – gör sig redo för dagens första patienter.

Läs mer: Överlevde cancer i ändtarmen – kämpar med biverkningarna ingen vill tala om: "En skamfylld sjukdom"

På programmet står en rad invärtes undersökningar av patienters tarmar, magsäckar och gallvägar. Syftet är att leta efter cancer och andra sjukdomar som man kan få i de här delarna av kroppen.

– Vi gör totalt över 5 000 undersökningar här varje år, berättar Oskar Vandell, överläkare och vårdenhetschef, medan han visar runt i de fräscha och relativt nya lokalerna.

– Det är faktiskt en av Sveriges modernaste endoskopimottagningar, framhåller han.

Att jobba här är roligt och intressant, intygar flera i personalen. Problemet är att patienterna inte alltid är lika förtjusta. Särskilt inte de som ska genomgå koloskopi, en undersökning av ändtarmen och tjocktarmen som görs med ett instrument som förs in via analöppningen.

Undersökningen är nödvändig för att kunna spåra tarmcancer i ett så tidigt stadium att patienten kan botas. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och mycket farlig om den inte upptäcks i tid. 2 500 personer dör varje år i sjukdomen.

Men att få in en lång slang genom baken verkar så avskräckande för vissa patienter att de drar sig för att komma till mottagningen.

– En sådan här undersökning är väl inte det lustigaste man kan vara med om, det håller jag med om. Men det är heller inte alls så obehagligt som folk föreställer sig, säger Oskar Vandell.

Han är en veteran inom kirurgin vid Gävle sjukhus och har jobbat med koloskopi sedan början av 1990-talet. Han kan konstatera att tekniken under den här tiden gått framåt enormt. Undersökningarna har blivit lindrigare. De som utför undersökningarna har också blivit skickligare och fått ett bättre handlag med patienterna, menar han.

– Därför är det så synd att den här skräckbilden lever kvar, att vi skulle ha någon sorts tortyrkammare här. Men det kan du se med egna ögon att så är inte fallet, säger Oskar Vandell.

Vi går in i en av salarna där Cathrine Theuer och hennes medarbetare Anna Olsson, Olga Semjanova och Christina Strömberg just inlett en koloskopi på en patient. Cathrine Theuer är specialistsjuksköterska och en av två skopister på enheten.

Med hjälp av ett koloskop, en böjlig kameraförsedd slang, går hon in genom stjärten på patienten. Hon för varsamt in slangen drygt en meter in i tarmsystemet. Med ledning av bildskärmar kan hon styra sina instrument rätt i tarmen och utföra de ingrepp som eventuellt behövs. Om hon hittar något misstänkt tar hon ett prov på det som sedan skickas för analys.

Det är inte ovanligt att människor får polyper, en sorts utväxter, i tjocktarmen. Dessa kan vara förstadium till cancer.

– Om jag hittar sådana tar jag bort dem direkt under undersökningen, säger Cathrine Theuer.

Om undersökningen tyder på att patienten har cancer – det sker i cirka fem procent av fallen – överförs patienten direkt till kirurgen för vidare utredning och behandling.

En koloskopi tar mellan 15 och 60 minuter att genomföra. Patienten är oftast vaken under hela ingreppet.

– Man kan få lugnande eller smärtstillande medel om man vill. Det är upp till patienten. Men ofta går det bra ändå, säger Cathrine Theuer.

Hon säger att hon mycket väl förstår att patienter kan känna sig olustiga under undersökningen. Hon vinnlägger sig därför om att skapa en god kontakt med patienten.

– Vi pratar oss igenom undersökningen och försöker ha det roligt tillsammans. Det är viktigt att avdramatisera det hela och få patienten att slappna av, säger hon.

Vi träffar patienten Nils Vagerstam, 69 år, som har varit med om många koloskopier under årens lopp. Han har Crohns sjukdom och därmed en ökad risk att få tjocktarmscancer. Därför måste han undersökas regelbundet.

– För mig är det inget som helst problem med den här undersökningen. Den gör inte ont och är snabbt avklarad. Om det är något som är jobbigt så är det i så fall den laxering som man måste göra dagen före undersökningen, säger han.

Nils Vagerstam blir förvånad när han hör att patienter inte kommer när de blir kallade.

– Det förstår jag inte alls. Det finns ju inget att annat sätt att upptäcka cancer i tjocktarmen. Det är bara att gilla läget. För mig har det varit väldigt skönt och tryggt att få göra de här undersökningarna, säger han.

Det har blivit allt vanligare att patienter som remitterats till koloskopi inte kommer när de kallats.

– Det händer nästan dagligen att patienter uteblir utan att lämna återbud. År 2018 var det sammanlagt 190 patienter, säger Oskar Vandell.

Det här är bekymmersamt, menar han.

– Vi står här med personal och utrustning redo att ta emot den här patienten. Och så dyker personen inte upp. Det går inte då att kalla in en ny patient utan det blir en tid som blir outnyttjad, förklarar han.

– Det drabbar inte oss, det drabbar patienten som uteblir och som kanske bär på en oupptäckt cancer, men i ännu högre grad drabbar det den patient som vi skulle ha kunnat kalla in om vi fått återbudet i tid, säger Oskar Vandell.

Men varför struntar patienter i att komma till en kanske livsviktig undersökning?

– Det handlar väl om att man har den här bilden av att det skulle vara en så obehaglig undersökning. Sedan är det de som tycker att det är skämmigt att bli undersökt i den här kroppsdelen, att visa rumpan för vårdpersonalen helt enkelt. Det är mest yngre som känner så här. Vi äldre köper att det här är något man måste göra bara.

Vad kan ni göra för att fler ska komma?'

– Vi får föra ut det vi säger här, att undersökningen inte är så obehaglig och att det kan vara rena vinstlotten för patienten.

FAKTA/Tjock- och ändtarmscancer

Varje år får cirka 4 500 personer tjocktarmscancer och 2 100 ändtarmscancer. De flesta, 75 procent, är över 65 år när de får sjukdomen.

Det enda säkra sättet att bota tjock- och ändtarmscancer är att operera bort cancern.

Symtom som kan vara tecken på tjock- och ändtarmscancer:

Blod i avföringen. Ändrade avföringsvanor. Hård i magen, lös i magen, långvarig diarré, förstoppning eller täta trängningar. Kraftig slembildning. Smärta, ibland som knipsmärtor. Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom

Källa: Cancerfonden