Här länsar männen butikerna på tobak – pappa och son åtalas för stöldturné

Natten mot den 4 maj ljöd inbrottslarmet från Preem i Edsbyn. Bara några minuter senare larmades ägarna till Ica i Roteberg om ett pågående inbrott i deras butik.

Det skulle snabbt visa sig att inbrottsförsöket på bensinmacken hade misslyckats men att tjuvarna istället tagit sig in i matbutiken ett par kilometer därifrån.

Trots att butiksägarna var på plats efter bara tre minuter möttes de av en uppbruten entrédörr och tomma tobakshyllor.

Samtidigt som en stor polisinsats drog igång, med patruller från Hälsingland, Dalarna och Gästrikland, kom också nästa larm.

Den här gången från Mohed i Söderhamns kommun där övervakningskamerorna fångat hur två män bröt upp entrédörren till Myskjemacken. Väl i butiken bröts sedan tobakshyllan upp och tömdes på innehåll innan tjuvarna snabbt, efter att ha tagit lite godis, lämnade platsen innan väktare hunnit fram.

Med signalement från övervakningsfilmerna från brottsplatserna, och vetskapen om att det veckorna dessförinnan skett flera liknande stölder i närområdet, placerade polisen ut sina patruller på strategiska platser. En åtgärd som snabbt gav resultat då en bil som kunde knytas till inbrotten upptäcktes i Ljusne.

I fordonet färdades två män och vid en genomsökning av bilen påträffades tre stora kassar med tobak samt tre bräckjärn som misstänks ha använts vid inbrotten. Stöldgodset kunde upptäckas efter att patrullen känt igen männens signalement och bett föraren att visa bilens varningstriangel.

De två männen, en pappa och hans son i 40- respektive 20-årsåldern och hemmahörande i Västmanlands län, greps och häktades senare för sin inblandning.

Nu åtalas duon för två fall av stölder samt ett inbrottsförsök. Enligt stämningsansökan ska männen ha stulit tobak för nära 18 000 kronor och orsakat materiella skador för drygt 60 000 kronor.

Redan under häktningsförhandlingen i Hudiksvalls tingsrätt erkände männen de misstankar som riktades mot dem. Den yngre mannen uppgav då att hans pappa hade påverkat honom att begå stölderna och att det var en girig handling.

Under förhören framkom också att en av männen googlat efter bensinmackar för att göra inbrott.

De båda männen har tidigare dömts vid ett flertal tillfällen. Så sent som i fjol dömdes den äldre mannen till sex månaders fängelse för grov stöld sedan han brutit sig in i en bostad. Mannen förekommer sedan tidigare under 43 avsnitt i belastningsregistret.

Nu väntar rättegång i Hudiksvalls tingsrätt för duon.