Här är vanligaste bilfärgen i Gävleborg: "Ökat mycket kraftigt"

Trender kommer och trender går. Det gäller även vilken färg man vill ha på sin bil. Det visar en sammanställning av Sveriges personbilars färgare som Transportstyrelsen har gjort.

Under 2018 var nästan var tredje nyregistrerad personbil vit.

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

En annan tydlig trend som går att se är att bilar med ”färgglada” färger minskar och att ökningen sker bland bilarna med mer anonyma färger som svart, vit och grå.

De vanligaste färgerna på personbilar i Gävleborgs län

1) Vit

2) Svart

3) Röd

4) Grå

5) Silver

6) Blå

7) Ljusgrå

8) Mörkblå

9) Mörkgrå

10) Mörkröd