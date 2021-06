Här är profilerna som varit tongivande i Bollnäs MK: "De är legendarer i sina sporter"

Många aktiva har passerat revy sedan Bollnäs MK – då med det ursprungliga namnet Hälsinglands MK – startade verksamheten 1921.

Verksamheten varvade upp under 50-talet och särskilt då motocrossen. Då var det profiler som Gösta Worén, Åke "Kaktus" Eriksson och Birger Axman som ledde serielaget Bockarna till framgång på Gärdesstadion i Bollnäs. Det var också en tändande gnista för en ung Bengt Åberg.

Varpenloppet samlade också en storpublik som häpnade över de hisnande fartfantomerna Ockelbo-Lundgren och Valdemar Stener.

Flera av klubbens största profiler gjorde dock avtryck i lite senare tid, med den suveräna Bengt Åberg som den stora stjärnan i sammanhanget.

Den dubble världsmästaren är en av tre aktiva i BMK som samlade tillräckligt många poäng i mästerskap för utmärkelsen som Stor grabb enligt Svemo och Svenska Bilsportförbundet. De övriga är Mats Ohlsson i rallycross och Thomas Åberg (brorson till Bengt) i skotercross.

De finns givetvis med i den stora jubileumsbok som ska bli klar till hösten, signerad klubbens kunniga historieskrivare Annika Halvarsson – med bistånd i researchen av pappa och tillika eldsjälen Åke.

– Klubbens tre Stora grabbar kan absolut betraktas som legendarer i sina respektive sporter, men det finns fler med fina meriter, säger Annika Halvarsson.

Här har ni ett gäng tongivande BMK-profiler...

FAKTA: Tre Stora Grabbar!

► Bengt Åberg (motocross)

Den första och största – och den ende från klubben som gjort avtryck på en världsscen. En sällsynt naturbegåvning från Sörbo med känsla för fart och en okuvlig vinnarskalle. På sin ikoniska Husqvarna 400 tog Bengt Åberg VM-titeln i 500 cc-klassen två märkesår i rad 1969 och - 70.

Under första delen av 70-talet bidrog han och kompisen Arne Kring, Woxnadalens MK, till att lyfta sporten i USA som en superduo under namnet" Helsingland Hell Drivers". Åberg avrundade en lång karriär med att ta ett SM-guld i isracing 1995.

Bengt Åberg var även mycket engagerad i klubben och delaktig i att bygga banorna vid Eriknäsbo Motorstadion. Han avled i mars i år, och blev 76 år gammal.

► Mats Ohlsson (rallycross)

Tuff och snabb var Mats Ohlsson under många säsonger stabil i svensktoppen, och inte bara där. Han blev Nordisk mästare två gånger, tog ett SM-guld och ett otal antal pallplaceringar. På senare år har sonen Mattias följt i de riviga spåren och under fem år fram till 2018 blev det åtta SM-medaljer – tre guld och fem silver. Under senare år har han även delvis växlat fokus till nya crosskart.

► Thomas Åberg (skotercross)

Med sin speciella känsla för att flyta fram – i hög hastighet – på snö var Thomas Åberg (brorson till crossmästaren Bengt) den svenska skotercrossens dominerande profiler under början av 2000-talet. Vid millennieskiftet tog klev han upp på pallen (brons) i Racer 800, sedan följde tre raka SM guld (2001-03) i Racer 800 och Pro 800. Totalt blev det sex SM-guld och ett VM-silver. Ungefär samtidigt nådde även klubbkamraten Per Nordholm stor framgång i Sport 600-klassen med två SM-guld. En klubbklassiker var när Åberg och Nordholm, i värsta slaskföret 1997, vann varsin klass när SM avgjordes på hemmabanan i Eriknäsbo.

Fler tongivande profiler i BMK

► Göran "Zamora" Lind (rallycross/backe/is)

Motorfamiljens kanske vänligaste vinnarskalle har drivit sitt Växbo Racing Team i drygt 40 aktiva år på tävlingsbanor riket runt. En passionerad glädjespridare med många strängar på sin lyra – oftast en Volvo 142. En lång meritlista med bland så mycket mer; tre mästerskapstitlar på isbana, vinnare i Kumho Cup i backe och otaliga framgångar på rallycrossbanor. "Zamora" var också en av de mest drivande eldsjälarna när klubben kunde bygga rallycrossbanan på Eriknäsbo, som stod klar år 2000.

LÄS MER: Hela historien om legendaren från Växbo

► Tony Croon (rallycross)

För fartfantomen från Freluga var det blyfoten som gällde under en hårdsatsning några säsonger på 2000-talet. Och där fanns en ansenlig talang, den visade Croon inte minst när han i sin Ford Focus vann SM-premiären (Division 1) 2008 på Ring Knutstorp. Men efter den uppmärksammade rivstarten på fjärde säsongen i värstingklassen division 1 var det slut på det roliga, och efter ännu en säsong kantad av kostsamma haverier var det slut på både alternativ och pengar. Med en bättre ekonomisk uppbackning kunde Tony Croon, med sin aggressiva körning, ha nått långt även på en internationell scen. Nu blev facit ett SM-silver.

► Martin Larsson (enduro)

Klev fram med en skräll när han som 18-åring körde in som tvåa i klassiska Novemberkåsan 2009. Den frejdige och fysiskt starke Granbograbben etablerade sig snabbt i den svenska eliten, med toppkörning i SM och var även framgångsrik internationellt och fick sin stora fullträff med EM-guldet 2013. Larsson har även kört en del säsonger för Göta MS. Senare delen av karriären har sinkats av flera tuffa skador, och för ett år sedan ledde hjärtproblem till en inopererad pacemaker för 28-åringen. Även sambo Amanda Elvin har nått stora framgångar i enduro.