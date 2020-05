Här är länets nya försvarsdirektör – med ansvar för kriser: "Jag hamnade i skarp verksamhet direkt"

Johan Höglund, 45, är född och uppvuxen i Valbo utanför centrala Gävle. För 20 år sedan utbildade han sig till polis. Efter utbildningen har han jobbat inom yrket i både Stockholm och Gävle.

Under ett halvår var han stationerad i Afghanistan.

– Jag var utbildare, rådgivare och mentor åt strategiska chefer på underrättelsesidan i Kabul, säger han.

De senaste drygt fem åren har han arbetat med att bygga upp och införa ett rikstäckande insatskoncept både nationellt, regionalt och lokalt.

– Syftet är att samordna insatsstyrkorna i landet, både den nationella och de regionala, för att bli effektivare i alla delar. Mitt grunduppdrag varit att verka som gruppchef och insatsledare inom Polisregion Mitts insatsstyrka.

Johan Höglund bor i Gävle med sambo och två tonårsbarn. I fjol ansökte han om tjänsten som försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

I januari blev han utsedd och den första april tillträdde han tjänsten.

– Mitt uppdrag är att fungera som en länk mellan länsledningen och krisledningsstaben och de nationella nätverken och forumen som finns inom länsstyrelserna. Jag är ansvarig för länets uppbyggnad och robusthet vad gäller totalförsvarsfrågor och krisberedskap. Det förberedande och förebyggande arbetet är i allra högsta grad en laginsats som bygger på att vi på länsstyrelsen tillsammans med kommunerna, Region Gävleborg, näringslivet och andra myndigheter stärker länet tillsammans.

Hur mycket nytta har du av din bakgrund som polis i tjänsten?

– Ganska mycket tror jag. Att komma in i krisledningsstaben och bli en del av dess arbete var kanske den minsta omställningen. Jag kände direkt igen strukturerna från mitt jobb inom polisen. Kan låta märkligt, men för mig kanske det var enklare att komma in i det nya jobbet när det var så stort fokus på coronapandemin eftersom jag då kom in i en form av skeende som jag kände igen från min tid hos polisen. Om jag hade kommit in i den förebyggande och förberedande delen så hade frågorna varit lite av en annan karaktär och mer fokuserade på längre sikt än vad jag jobbat med tidigare.

Hur har det varit att börja jobbet under pågående kris?

– Minst sagt intensivt. Dels för att jag bytt arbetsgivare och fått lära mig mycket nytt. Men dels också för att jag kom in i ett skarpt läge där det verkligen varit full fart. Första tiden var det bara krishantering kopplat till coronaviruset jag jobbade med. Vi fick mycket information hela tiden, det var som en våg som sköljde över. Utmaningen initialt var att försöka sortera och förstå vad som är viktigast just nu, vad vi behöver hantera på kort sikt och vad vi kan skjuta på till längre fram.

Coronaviruset är något nytt, vad innebär det?

– Problemet för alla verksamheter – oavsett om det handlar om myndigheter eller näringslivet – är svårigheterna att kunna prognostisera och blicka framåt. Det finns ingen tydlig avgränsning i tid och rum och det gör den här pandemin så svår att hantera för oss. Det är så mycket ovissheter.

Vad tror du den här pandemin innebär för framtiden?

– Jag tror att den kommer att påverka oss mycket. Framför allt om den pågår under en längre tid och får oss att förändra vårt beteende. Resvanor till exempel, både när det gäller semester och affärsresor, vi kan komma att resa mindre och det kan i förlängningen få positiv inverkan på miljön.

På vilket sätt påverkar coronaviruset den framtida krisberedskapen, tror du?

– På samma sätt som alltid när det varit kriser eller händelser som haft stor påverkan på samhället. Ta terrordådet på Drottninggatan, det var en specifik händelse som var ganska kort i tid och rum, men som ändå påverkade förhållningssättet i hela Sverige på hur vi ser på säkerhetsfrågor. På samma sätt tror jag att den här pandemin påverkar den framtida krisberedskapen i Sverige. Att nu skapa fortsatt förståelse för att alla i samhället måste anstränga sig ytterligare i att efterleva de riktlinjer som folkhälsomyndigheten satt upp är en utmaning. Men den frågan är central för att framför allt sjukvården ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna möta de kommande vårdbehoven.