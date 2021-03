Här är hitsen som bäddade för #metoo – men Weinsteins sexuella övergrepp påskyndade processen

Det var för snart tre och ett halvt år sedan det så viktiga metoo-uppropet kom igång i USA efter att ett 30-tal kvinnor vågade gå ut och anklaga filmproducenten Harvey Weinstein för olika former av sexuella övergrepp.

I mitten av oktober 2017 uppmanade skådespelaren Alyssa Milano alla kvinnor som varit utsatta att också berätta. Det skulle de göra genom att ange hashtaggen #metoo och inom ett dygn hade nästan fem miljoner personer använt #metoo på Facebook. Snart följde resten av världen efter och i Sverige gick exempelvis en mängd olika branscher samman i gemensamma upprop. I mars 2020 dömdes Harvey Weinstein till 23 års fängelse för sexuella övergrepp och våldtäkt. Han står också åtalad för ytterligare fall av sexuella övergrepp.

Weinstein var bara droppen som fick bägaren att rinna över. Så här efteråt kan det konstateras att metoo var ett naturligt svar på den utsatthet kvinnor har varit drabbade av i årtusenden och kanske speciellt unga kvinnor som i jakt på ett arbete har utnyttjats sexuellt av män i maktpositioner.

Metoo är även en logisk följd av den utveckling som har rått inom den kvinnliga popmusiken där sångerskor under olika tidsperioder, mer och mer har vågat skriva texter och sjunga om kvinnan som vill slå sig fri ur mannens makt.

Vid en provskrivning när jag läste olika kurser i musikhistoria vid Stockholms universitet i mitten av 00-talet fick jag svara på en fråga om just kvinnors roll i popmusiken. Jag valde då att skriva om kvinnans reaktion mot mäns våld och tog Gloria Gaynors ”I will survive”, utgiven 1978, som exempel. En låt som handlar om att gå vidare efter en dålig relation, men också om en kvinna som är trött på sin partner och som nu vågar säga ifrån. Hon föredrar att hellre leva ensam än med en man hon inte vill ha.

Processen i relationen går från att hon i början är rädd, till att hon växer när hon tänker på hur illa han behandlar henne. Slutligen vågar hon be honom dra. Visserligen var Gloria Gaynor lyckligt gift när låten spelades in, men det hindrar inte att hon sjunger om andras olycka.

En annan låt jag gärna lyssnar till från samma period är ”No more tears (Enough is enough)” med duetten Donna Summer och Barbra Streisand från 1979 som handlar om kvinnan som drömmer om att hitta den perfekta älskaren, men han visar sig vara som alla andra män hon har älskat. Lösningen är att hon tittar honom i ögonen och säger ”Enough is enough” innan hon slänger ut honom.

I genren finns också låtar där sångerskan uttrycker en inre styrka, en egen självständighet eller en sexuell frigörelse. Lyssna till Chaka Khans ”I'm every woman” eller ”Independent women” av Destiny's Child.

Utvecklingen utgick från tiden när kvinnor saknade rättigheter och med åren blev låtarna mer och mer frispråkiga. Ibland kunde bara titeln avslöja mycket som hos Beyoncé (Run the world, girls), Janet Jackson (Nasty), Aretha Franklin (Respect), nämnda Gloria Gaynor (I will survive), Alicia Keys (Girl on fire), Lady Gaga (Born this way), Diana Ross (I'm coming out), Ariana Grande (God is a woman) och King Princess (Pussy is God).

Utan att förringa sångtexternas viktiga innehåll, får man givetvis utgå från att det konstnärliga uttrycket också kan ha påverkat en sångtext här och där. Olycklig kärlek drabbar alla och låtskrivare vill spegla folks känslor.

Kvinnans frigörelse inom musiken kan sägas ha startat under 1920-talet. Innan dess, under 1800-talet, skulle kvinnor bara skriva enkel kammarmusik, mest pianostycken, och spela för att underhålla gästerna i de musikaliska salongerna. Kvinnor hade mycket svårt att slå igenom och ville en kvinna exempelvis ge ut sin musik var hon ofta tvungen att göra det i sin fars, brors eller makes namn. Kvinnor hade inte heller tillgång till en orkester där de kunde testa sina musikstycken och experimentera – men det behövdes inte heller. Orkestermusik ansågs vara för avancerad för att en kvinna ska kunna komponera sådant.

Från 1920-talet började man höra musik av kvinnliga sångerskor. Texten bar ett budskap om förtryck och diskriminering, om hur mycket kvinnorna älskade sina män trots deras beteende.

En sådan är Fanny Brices när hon sjunger My man (från 1921). Hon säger att hon älskar honom, men accepterar att han slår henne och att han har andra kvinnor. Hon sjunger att även om hon lämnar honom så kommer hon tillbaka krypande på sina knän; Two or three girls has he, that he likes as well as me, but I love him. He beats me too. When I know I'll come back on my knees some day…

En annan sång i samma tema är blueslegenden Bessie Smiths ”Outside of that” från 1923. Här är hon ironisk och villig att förlåta honom. Smith sjunger om när han slår ut hennes tänder, men att han annars är okej; Now, then he turned around and knocks out both of my teeth/Outside of that, he's all right with me.

Ella Fitzgerald går dock starkare fram och dödar sin man i låten ”Stone Cold Dead In The Market” som hon sjunger med Louis Jordan: He's stone-cold dead in de market/I killed nobody but me husband.

Under olika perioder var det viktigt att framställa kvinnan som dum och svag och att hon ska vara beroende av sin man. Från 1930-talet och framåt skulle hon dessutom vara sexig. Ethel Merman lovordar mannen i ”You're the top” (från 1935), samtidigt som hon förringar sig själv.

Det är först på 60-talet som man börjar se de förändringar som kom att bädda för 70-talets uppror. Sådana låtar var Marcie Blanes ”Bobby's girl” (1962), Lesley Gores ”You don't own me” (1963) och självklart Aretha Franklins ”Respect” (1967). Vissa låtar sjöngs ursprungligen av andra artister, men blev mer kända av ovannämnda.

På 70-talet hade kvinnan en annan styrka, om än fortfarande kuvad efter alla århundraden av förtryck. Här fanns Helen Reddys ”I am woman” (1972), Gloria Gaynors ”I will survive” (1978) och ”No more tears” (1979) med duon Donna Summer och Barbara Streisand. Däremellan fanns bland annat ”I feel like making love” som sjöngs av Roberta Flacks (1974) och Donna Summers ”Love to love you, baby” (1975) som förändrade popmusiken och skapade en sexuell frigörelse.

Givetvis fanns också protester som i The Raincoats ”Off duty trip” (1979) med texten: A soldier's life is very tough / Needs tender loving when fighting's through / No jail for the professional… Texten syftar på en omnämnd våldtäktsprocess där en brittisk arméofficer fick en mild dom eftersom domaren var orolig för officerens militära ställning.

Sexet fortsatte på 80-talet med Olivia Newton-Johns ”Physical” 1981, tre år innan Cyndi Lauper sjöng om det roliga tjejer vill ha i ”Girls just want to have fun”. Samma år slog Madonna igenom med ”Like a virgin” (1984) och senare ”Express yourself” (1989) där hon utvecklar ämnet: Don't go for second best/baby / Put your love to the test.../ What you need is a big strong hand/To lift you to your higher ground.

Bland alla sångerskor från 90-talet och framåt finns Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Shania Twain, Fiona Apple, Beyoncé, Mary J. Blige, Amy Grant, Toni Braxton, Tori Amos, Mariah Carey, Joan Baez, Patti Smith, Courtney Love och Riot Grrrls.

Nu hade texterna fått en annan mognad.

I ”Ask me” (1991) av Amy Grant tar artisten upp det faktum att många kvinnor fått lära sig att skylla på sig själva när de blir utsatta för sexuellt våld. Också att religionen många gånger förstärker kvinnans självfördömande: Ask me if I think there's a God up in the heaven/Where did He go in the middle of her shame? Samma år kom också ”Me and a gun” (1991) av Tori Amos. Hon målar upp en bild av hur det är att utsättas för våldtäkt. Låten framför hon a cappella och det blir så effektfullt när hon tar upp detaljer från när hon som 21-åring själv blev utsatt för övergrepp efter en konsert.

R&B-gruppen TLC tar också upp sexuella övergrepp och hur samhället tenderar att acceptera den manliga synen på sådana övergrepp. I ”His story” (1992) sjunger de: It's hard enough to be ourselves without being used / Don't be a victim of society / You can't put yourself in a position to be neglected And disrespected.

Fiona Apple avslöjar i ”Sullen girl” (1996) en våldtäkt hon utsattes för vid tolvårsåldern. Effekterna av sexuella övergrepp kan sitta kvar livet ut; ...they call me a sullen girl / They don't know I used to sail the deep and tranquil sea / But he washed me 'shore / And he took my pearl / And left an empty shell of me. Skammen som ett våldtäktsoffer känner behandlas också av metalartisten Otep Shamaya i låten ”Fillthee” (2001).

Sedan finns åter de artister som slår tillbaka som Christina Aguilera i ”Can’t hold us down” (2002): When a female fires back suddenly big talker don't know how to act / So he does what every little boy would do / Makin' up a few false rumors or two. Även Mary J. Blige sammanfattar kampen bra i sin ”Good woman down” (2005): It doesn't matter what they say or do / Don't let it get to you / Don't be afraid, you can, you can break through / Take what I been through to see that / You can't hold a good woman down.

I ”If i were a boy” (2008) försöker Beyoncé väcka en eftertanke om hur killar kan bete sig när hon sjunger: I'd put myself first / And make the rules as I go / 'Cause I know that she'd be faithful / Waitin' for me to come home, to come home.

Rihanna nämner ofta sexuellt våld i sina texter, många gånger baserat på hennes egen erfarenhet med övergrepp av hennes tidigare pojkvän. Hämnden kommer i ”Man down” (2010): Oh mama, mama, mama / I just shot a man down / In central station.

En sång som säkert har drivit metoo rörelsen fram är rapparen Angel Hazes ”Cleaning out my closet” (2012). Hon pratar om mäns sätt att göra skämt av kvinnohat och i texten antyder hon att folk skulle tro att hon ljuger om hon berättar: And I would swear that I would tell but they would think that I was lyin'. Texten är mycket detaljerad och innehållet så otäckt och fruktansvärt att det bara är för känsligt att publicera det här.

Countryartisten Kira Isabella är inte så detaljerad, men ger ändå en klar bild av hur det kan gå till när ”Kändisstjärnan” kränker den osynliga ”no name girl” och kommer undan med det. Lite av texten i ”Quarterback” (2014) går så här: Who you gonna blame, the star of the game / Or the no name girl in the marching band. En annan stor artist är Lady Gaga som i sin ”Til it happens to you” (2015) påminner om att bara de som har överlevt sexuellt våld kan förstå det. Något som blev uppenbart med metoo.

Året efter sjöng Lydia Night i The Regrettes låten ”A living human girl” (2016) medbudskapet: I’m not being bossy, I’m saying how I feel/ And I’m not a bitch for stating what is real. I november samma år gick Petrol Girls i sin ”Touch me again” (2016) ut med det självklara budskapet att du inte ska ha sex med andra om de inte vill ha sex med dig. Du ska heller inte röra människor om de inte vill bli rörda.

Mindre än ett år senare uppmanade skådespelaren Alyssa Milano alla kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp att också berätta. Det skulle de göra genom att ange hashtaggen #metoo. Resten är historia!