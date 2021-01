Här är de nominerade till idrottsstipendiet 2020

Fram till den 28:e december fanns möjligheten att nominera en framgångsrik idrottare mellan 13 och 20 år samt en ungdomsledare som gjort fina insatser under året. Nu har 13 kandidater röstats fram. I samarbete med Ljusdals-Posten kommer vinnarna utses under början av 2021. Sedan kommer pristagarna att presenteras under våren.

En av de nominerade i kategorin Ungdomsidrottsstipendiet är Jesper Lindholm som haft stora framgångar på fotbollsplanen under förra året. Det var han som med mål på övertid såg till att Hudiksvalls FF tog sig upp i division ett.

När Jesper får reda på att han nominerats till priset blir han väldigt överraskad.

– Va roligt, jag hade inte ens en aning om att det fanns ett sådant här pris, nu blev jag väldigt förvånad, säger han.

Varför tror du att du blev en av de nominerade?

– Jag vet faktiskt inte, men kanske för att jag gjorde det där avgörande målet som tog Hudiksvalls FF upp till ettan. säger han.

Jesper Lindholm anslöt till HuFF i mitten av förrförra säsongen. Så mycket speltid har det dock inte blivit, trots det menar han att det varit mycket lärorikt.

– Det är väldigt bra träningar så även om jag inte spelat så många matcher har jag ändå utvecklats mycket, säger han.

Hur ser framtiden ut för dig, kommer du fortsätta spela med Hudiksvall?

– Ja, det kommer jag att göra. Jag har precis skrivit på för 1+1 år, säger han.

Här är de övriga nominerade:

Ungdomsidrottsstipendiet

Jad Abo Shahin, Färila IF fotboll.

Johanna Forsberg, Ljusdals IF fotboll.

Nemo Fahlander, Skotercross och Motorsport i Ljusdals MK.

Mille Andersson, Skotercross Ljusdals MK och Team Gröning

Jesper Lindholm, Hudiksvall FF fotboll div 1

Noa Djäkner, Ljusdals BK bandy allsvenskan, P19-landslaget

Feben Tewelde, Ljusdals IF och Järvsö IF Fotboll och Friidrott

Ungdomsledarstipendiet

Julia Norring, Ljusdals Ridklubb

Kristian Ivarsson, Järvsö IF Friidrott

Torbjörn Jonsson, Ljusdals Skyttegille

Micke Heed, Hybo AIK skidor längd

Johan Jansson Hydling, Ljusdals BK Bandy

Jörgen Persson, IK Ljusdal Innebandy