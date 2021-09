Här är Centralhotellets nya ägare: "Vill väcka liv i huset igen"

Det var när entreprenörsbröderna Kerim och Elias Yavuz var på besök i Söderhamn i ett annat affärsärende som de fick ögonen på det igenbommade Centralhotellet.

– Vi gick förbi fastigheten. En del Söderhamnsbor hade berättat om huset, så det var en slump faktiskt. Man blir lite ledsen när man ser gamla fina hus som inte är omhändertagna. Man får nästan lite pliktkänsla, berättar Kerim Yavuz, som liksom sin bror Elias fick en känsla för huset.

– Jättefint. I hjärtat av stan och det stod tomt. Jättesynd kände vi då. Någonting måste vara fel här, tänkte vi, berättar Elias Yavuz.

Och med en gång började idéerna frodas kring möjligheterna för det gamla hotellet.

– Det är lite som när man ser en gammal fin bil i dåligt skick. Man börjar tänka på hur man ska fixa lacken, nya fälgar, fixa inredningen och till slut se den fräsch och fulltankad. Den känslan fick vi. Vi vill väcka liv i huset igen, fortsätter Elias.

Sagt och gjort. Deras bolag Baho Holding är nu nya ägare av huset, som inte haft någon verksamhet efter att Grosshandlaren gick i konkurs tidigare i år.

Men om huset även framöver kommer att inhysa restaurangverksamhet finns det ännu inget klart svar på, enligt bröderna Yavuz.

– Alla restauranginstallationer finns ju, så det finns möjlighet att driva restaurang. Men ingenting är spikat. Det är ren brainstorming i väldigt tidigt stadium just nu. Om några månader har vi nog en klarare bild. Vi ska också höra oss för om det finns aktörer som skulle vara intresserade av att ha en verksamhet i huset, säger Kerim Yavuz.

En annan tanke som nämns i brainstormingen är en uppdelad lokal på nedre planet för flera olika verksamheter, något som historiskt har existerat tidigare i byggnaden.

– Ja, en tanke kan vara att stycka upp lokalen för att inhysa till exempel apotek, skönhetssalong, delikatessbutik, vårdcentral, ja, you name it. Möjligheterna finns och fastigheten finns ju i hjärtat av staden, säger Kerim Yavuz.

Men först väntar upprustningsarbete både invändigt och utvändigt i den Q-märkta byggnaden, som innebär att fasaden inte får göras om, men att det är fritt fram invändigt att forma lokalerna efter behov.

– Nu är kampen mot att få igång värmen innan vintern. Under resans gång ska vi komma fram till vad vi vill göra, och det lär vi också bestämma ganska snabbt för att få igång verksamheten, men ett klart tidsperspektiv har vi inte i nuläget, säger Kerim.

– Det är en del jobb med huset, men det är jättefint och vi har gjort sådana här liknande projekt tidigare i Sigtuna, där vi renoverat och fått in mindre verksamheter i en fastighet. Vi känner oss ganska trygga i det här, även om det säkert kommer lite överraskningar på vägen. Som det gör med gamla hus, säger Elias Yavuz.

De har bägge känt ett varmt välkomnande från kommunen i samband med övertagandet av fastigheten. Nu är de redo att skriva nästa kapitel Centralhotellets anrika historia.

– Vi har blivit väl bemötta när vi träffade kommunledningen. De är väldigt glada att det kommer hända något i fastigheten. Det ansvaret ska vi ta tag i och utveckla, säger Kerim Yavuz.