Här är allt du behöver veta inför fredagens livesända derby mellan Broberg och Bollnäs i Helsingehus Arena: "Det kommer att bli tajt"

Formen

Bollnäs: Västerås (h) 2–4, Edsbyn (h) 4–1, Motala (b) 1–1, Frillesås (h) 3–2.

Broberg: Motala (b) 2–3, Sandviken (h) 6–6, Hammarby (b) 4–8, Vetlanda (h) 5–2.

Läget i lagen

Bollnäs: Per Hellmyrs åkte på en hjärnskakning efter den tuffa krocken med Magnus Joneby i onsdagens hemmamatch mot Västerås, och spelar inte i derbyt. Det innebär att Markus Ståhl kliver in i matchtruppen, Bollnäs har dessutom skrivit tillbaka Anton Dahlberg från allsvenska Rättvik. Stand by finns numera också den gamle backprofilen Anders Spinnars.

Broberg: Även för hemmalaget är det tveksamt med spel för en nyckelspelare – Jonas Nygren är på rätt väg och testar på torsdagens träning. Det är dock tveksamt om han är redo för spel redan i derbyt, chanserna räknas till cirka 30–70. I övrigt handlar det mest bara om småskavanker.

Så säger tränarna

Bollnäs: – Tittar man på poäng och tabelläge så behöver Broberg ha poäng snart, det går så fort i tabellen så en två torskar så sticker man raskt neråt och vice versa. Det kommer bli tajt, det brukar bli det. De slår ju mycket passningar och har förstärkt och jobbat vidare med sitt flippspel och vill jobba med sina omställningar, de har fått in passningssäkra spelare. Det gäller att vara med på det och lita på att spelarna blockar upp de åkningar som de tar, säger Svenne Olsson.

Broberg: – Vi har i grunden gjort väldigt bra insatser i de senaste matcherna, men fått dålig utdelning i poäng. Det är tufft att vinna matcher i den här serien, det finns vissa saker vi måste göra bättre. Vi har släppt in lite för mycket mål, mot ett topplag som Bollnäs gäller det att hålla det nere till tre-fyra i baken. En annan huvudnyckel är våra offensiva hörnor, vi har bra skyttar men har inte fått till det. Jag skulle gärna se några mål den vägen. Det krävs en prestation på topp om vi ska klara att bryta ned Bollnäs, som jag tippat i SM-final, säger Björn "Böna" Eriksson.

Lagens väg till derbyt

Bollnäs: Inledde serien lite skakigt med att först vinna premiären mot AIK med 3–0 för att sedan åka på duktigt med stryk borta mot Vänersborg. Men efter det har Bollnäs ångat på som ett förväntat topplag med starka och viktiga segrar mot Villa Lidköping borta och hemmaderbyt mot Edsbyns IF. Men det finns också några relativa plumpar, som de knappa förlusterna mot Vetlanda och Västerås hemma på Sävstaås.

Broberg: En lovande försäsong talade – återigen – för en uppryckning av de gulsvarta. Men den dröjde en stund, starten var eländig med tre raka förluster. Men efter det kom fyra raka segrar som gav ett lyft i tabellen. De senaste veckorna har laget tappat sin bästa rytm och bara plockat en poäng på de tre senaste matcherna. Laget har stor nytta av en effektiv powerforward som Martin Söderberg.

Notera att...

... Bollnäs redan har en seger i Helsingehus Arena den här säsongen efter 4–3 i det unika midsommarderbyt. I en svängig match, som spelades tre perioder, avgjorde Kasper Milerud med ett kanonskott inför hela 2 448 åskådare. En repris på den siffran vore ju kalas!

...Broberg har en del luckor att täta i försvaret. Med hela 45 insläppta mål är det bara Sirius (48) och Åby/Tjureda (61) som är sämre i serien. Bollnäs har släppt in 24 mål.

...Martin Söderberg håller verkshöjd som formstark spets och toppar skytteligan med sina 16 mål, närmast skuggad av Christian Mickelsson, Bollnäs, och Oscar Wikblad, Edsbyn – både med 15 mål.

...Fjolårets derby i Helsingehus slutade 3–3, hemma på Sävstaås vann Bollnäs med 5–2. Totalt i grundseriens derbyn mot Broberg gjorde Patrik Nilsson fem mål.

Så följer du matchen

Derbyt visas på Bandypuls och sändningen startar 18:50. Dessutom blir det liveintervjuer direkt efter matchen.