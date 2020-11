Här är alla nominerade till Local Heroes i Hälsingland – lyssna på artisterna och läs motiveringarna

Och här röstar du fram dina favoriter

Ett hederspris kommer även att delas ut på galan. Den vinnaren koras av en jury.

Läs mer om Local Heroes här.

Årets låt

► Ramunder – Garmarna (Delsbo)

Folkrock-bandet och Grammisvinnarna Garmarna med Hälsingejäntan, Delsbostinan och världssångerskan Emma Härdelin på sång. Första singeln "Ramunder" från kommande album låter klassiskt Garmarna med Emmas melodiskt svävande och änglalika stämma över tungt svängigt och hårdrockslika komp. Ett bevis på att folkmusik och hårdrock sannerligen är besläktade.

► Tusen färger – Zander Nord (Bollnäs)

Tusen färger” är hämtad från Zander Nords andra fullängdsalbum ”Varma hälsningar”. På en skiva som skimrar fantastiskt vackert från första till sista låten är det här det (hepp!) färgstarkaste bidraget.

► Sången ur en film – Östen Med Resten (Enånger)

Sången ur en film är en vacker ballad med mycket fin text, skriven av Östen, Jens & Staffan. Som medkompositör & producent är Rickard Nilsson (Magnus Uggla/Melissa Horn/Peter Jöback m.fl.) som numera bor och verkar i Hudiksvall. Östen och resten av ensemblen är såklart väl värda att uppmärksammas och premieras i detta sammanhang.

► Breathe – Nina Söderqvist (Bollnäs)

The Lady of the Lake & The Queen Voice of Rock Nina Söderqvist ursprungligen från Alfta/Bollnäs har släppt en ny singel "Breathe" feat. Mikkey Dee, Jona Tee, Mic Michaeli med flera där alla intäkter går till äldreboenden runt om i landet. En rejäl hårdocksröjare med den svenska musikereliten på samtliga instrument.

Årets Video

► Spring inte med saxen Isak – Scaramanga (Hudiksvall)

Ska-bandet som är bosatta på studieorter runtom i Sverige, men har sina rötter kvar i Hudik. Förutom att de har skrivit en bra och fyndig låt även producerat en rolig och underhållande video plus ett tillhörande dataspel.

► A Darkened Sun – Wolverine (Söderhamn)

A Darkened Sun är en 30 minuter lång visuell musikalisk resa som innehåller 4 kapitel. "Phoenix Slain" "The Breach" "Dead As The Moon" & "Hibernator" är dramatiskt, tungt, symfoniskt, känsligt, välskrivet, välspelat och ett väldigt imponerande arbete de genomfört.

► Shakin - Black River Delta (Bollnäs)

Black river delta är en ung blues/rock-grupp från Bollnäs som nu bor i Göteborg och har turnerat sig till ett andra hem ute i Europa. Senaste singeln ”Shakin’” är direkt som en Jon Spencer-dänga och skitig som Robert Johnsons vägskäl. Den har inte bara förärats plats på soundtracket till NHL 21, den har en finfin video också. Den Bollnäsbördiga trion (Erik Jacobs, Måns Lindblom och Pontus Ohlsson) har nu också utökats med Josef Boding på bas.

► Till dig – Hudik Gospel (Hudiksvall)

Hudik Gospel med körledare Marlene Dellenfröjd i spetsen har skrivit, producerat och spelat in en hoppfull och kärleksfull melodi i denna speciella tid vi alla befinner oss i som heter "Till Dig (Det kommer en ny tid).

Årets Band

► Corrosive Sweden (Iggesund/Hudiksvall)

Metalbandet som enträget och målmedvetet har skrivit, producerat och spelat live i över 20 år non-stop. Fick som många andra ställa in sina turnéer, men har fortsatt skrivit och spelat in musik och videos under 2020. De har dessutom ett eget sound Corrosive Metal!

► Garmarna (Delsbo)

Garmarna med Delsbobördige världssångerskan Emma Härdelin har släppt sex album som gjort succé världen över och är flerfaldigt Grammis-nominerade samt även vunnit i kategorin ”Årets folkmusik”. De har toppat listor i USA, Frankrike och Sverige, blivit belönade med guldskiva i Sverige och en Impala Award i Europa och har turnerat världen över, samt prytt omslaget till amerikanska Billboard Magazine. Deras musik har gästats av bland annat Maxida Märak, Thåström och Annika Norlin m.fl. Under 2020 har de släppt det nya albumet ”Förbundet”.

Lyssna på albumet här: https://open.spotify.com/album/6HTeDbq8HlLFE78im6CjyV?si=JRFByvtXTfW_j6TzapPAbA

► Zander Nord (Bollnäs)

Zander Nord, med medlemmar utspridda i mindre byar runt Bollnäs, hann precis släppa sitt andra fullängdsalbum innan pandemin slog till. Spelningar fick ställas in men med skivan hann de ändå få ut sina ”Varma hälsningar” till en allt större publik. Oavsett om musiken är stort producerad, indieknyckig eller akustiskt stilla finns alltid tonen från en hälsingsk bygdegård inom räckhåll.

Lyssna på deras senaste album här: https://open.spotify.com/album/7shwO0VGtZRtm8vFQLZqTa?si=jykQ3dWtQfyockNZ5_Cmpg

► Engmans Kapell (Järvsö)

Hälsinglands egna Engmans Kapell har under årens lopp spelat sig till en stor skara fans och frälst hela hemlandskapet Hälsingland där de alltid drar fulla hus, om och om igen. För en hälsing är Engmans Kapell inte direkt någon nyhet, de har varit ständigt närvarande sedan starten 1995. De har tidigare släppt tre album med musik som beskrivs som ”hälsingsk folkrock”. 2020 blev inte riktigt som någon tänkt sig. En pandemi svepte över oss och i dess svall kom ett nödvändigt ont: restriktioner gällande folksamlingar. Detta ställde in var turné som var planerad, för Engmans Kapell innebar det att de inte kunde fira debutalbumet ”Pensionat Liljevahls”, vilket fyller 20 år 2020, på samma sätt som det var tänkt. Men lite firande måste ändå tillåtas, därför ger hälsingefavoriterna ut på en turné, med begränsat antal biljetter per spelning, under hösten och vintern för att fira att deras album “Pensionat Liljevahls” fyller jämt.

Årets Solo

► Oskar Gyllenhammar (Hudiksvall)

Oskar har tillsammans med hans band Klubb Hjärtat skrivit/producerat musik samt turnerat runt om i Sverige, bland annat 100 gig på 100 dar för ett antal år sedan. Nu i år gör Oskar comeback med flera år utanför musikbranschen, och han gör det som soloartist utan sitt band.

► Lisa Eismar (Söderhamn)

Lisa har trots sina 21 år gjort många spelningar och fått ett antal utmärkelser för sin talang att skriva musik samt med sin själfulla röst förtrollat publik runt om i landskapet under flera år. Hon har under detta år trots rådande pandemi lyckats spela live via streamingtjänster samt påbörjat inspelningar för kommande släpp.

Lyssna på Lisa här:

https://open.spotify.com/artist/3F4Op5MNUYPoxC0Y6oGfYp?si=QFfMwvS_QBqqaw2vZTGxqw

► Mankuu (Alfta)

När Magnus Fagernäs blev soloartist hade han redan framgångsrika karriärer i rocksvängen bakom sig. Som Mankku står nu den tidigare trummisen i Dead Scouts, Traste Lindéns kvintett och Red snapper ensam i spotlighten. Kompromisslöst följer han sin utstakade väg och 2020 har han varit synnerligen flitig och hunnit med två finstämda singlar och ett alldeles färskt konceptalbum om de sju dödssynderna.

Lyssna på Välkommen till Synden här: https://open.spotify.com/album/1Cwhbv4Id5tpcQwZB3pRja?si=M7l2dYeKS3GGceWzp2Icew

► Johanna Bakke (Järvsö)

Johanna Bakke samlar på ord. Hon beskriver sig själv som en "textnörd". 23-åringens första album på svenska med fokus på just text – "Små små ord om ovisshet". En genuin och eftertänksam skiva där varje låt har sin egen historia. Vemod blandas med jävlar anamma och frihetskänsla. Johanna är från Järvsö och hon låter sig ofta inspireras av hembygdens vackra natur. Trots sin unga ålder har hon hunnit med en hel del, hon har spelat live i olika konstellationer – ensam i pianobarer, med komplett sättning på större scener och hon har även varit förband till artister Tomas Andersson Wij och Hurula. Dessutom har Johanna belönats med Lill-Babs stipendiet.

Lyssna på Johanna här: https://open.spotify.com/artist/6PHi2AgN0LmKohnl9Wj5d1?si=5izO5BaMQ7yF53AKuGROCQ

Årets Nykomling

► Judith Timan Olofsson (Hudiksvall)

Judith är 19 år uppvuxen i en mycket musikalisk familj och har troligen gåvan och talangen i blodet redan från födseln. Judith har under detta år varit mycket produktiv med hela 4 egenskrivna singelsläpp som är inspelad och producerad av Samuel Nilsson i Gnarp. Judith har framtiden för sig och hennes singlar finns att lyssna på här:

https://open.spotify.com/artist/0RDB5bNAnmFlrcOPJaCCsc?si=z361hpl5RFa42qA-bgGSQQ

► The Calle Stenman Quintet (Söderhamn)

Calle är en ung trumpetare från Söderhamn som numera är bosatt i Stockholm, där han har tagit studenten från den Kungliga Musikhögskolan. Hösten 2020 släppte Calle det kritikerrosade albumet ”America, Oh America” tillsammans med jazzmusikern Oskar Schönning samt texter av Anna Norlin och Sara Parkman på sång och violin. En skön blandning av traditionell jazz och Americana.

Lyssna på albumet här: https://open.spotify.com/album/7IL2pBemoCgrrcXKEIfPF3?si=m2L9t3aiQP2gQDnXjqzV_Q

► Kerstin Ljungström (Bollnäs)

Kerstin Ljungström har gjort raketkarriär som låtskrivare, producent och musiker. Hon spelar nu med de allra största och var i år nominerad till pris som Årets rookie Songwriter/producer i Denniz Pop-awards. Även om hon kanske inte är helt ny för hälsingepubliken måste en sån nominering märkas även här.

Lyssna på en av hennes låtar här: https://open.spotify.com/track/36nTLHzmyQVCXQ0GAJp17K?si=to2lc2hWQCCMdIVNEd6wAQ

► Laude (Söderhamn)

Emanuel Grip är 15 år och har redan blivit ett namn i branschen då flera av de större skivbolagen har visat intresse för denna yngling med stor ambition och vision. Louise Halvarsson är sångerskan och låten finns att lyssna på här:

https://open.spotify.com/track/3zXcnHwLzQUAqKTJhJhRRO?si=nvzVbylcRaK08VQf4ZFgUw

Årets Liveakt

► The Yankees (Njutånger/Hudiksvall)

Att uppleva The Yankees live är en tidsresa och en dansupplevelse för hela publiken. Oavsett om du är en 50 tals entusiast eller inte så är det svängigt, svettigt och suverän musikalitet som smittar av sig. De finns att uppleva på streamingtjänster men ska upplevas live.

► Hata Som Lejon (Söderhamn)

Ofta sägs det att artister och band ska upplevas Live, och att de oftast låter bättre än på skiva eller på streamingplattformar. Söderhamnsbandet som måste upplevas Live, deras låtar, energi och samspel får ytterligare liv genom scenframträdanden än på deras inspelningar.

Titta på deras liveframträdande i Bilda Sessions i somras:

https://fb.watch/1G6HLtO2Si/

► Per Persson & Nya Packet (Alfta/Bollnäs)

Per Persson och Nya packet. Per Persson behöver ingen presentation. En värld av distansering stoppar inte honom, han är liksom alltid ”årets live”.

► Sam Rocket & his Blues Prisoners (Hudiksvall)

Sam Rocket a.k.a. Per Näsman och hans bluesfångar levererar alltid vart som helst, när som helst och för hur mycket eller lite publik som helst. Det är passion, sväng, humor, spelglädje, sång och dans i ett fyrverkeri av känslor och ljud. Annonseras det med dessa herrar så är kvalitén och glädjen en garanti.

https://www.facebook.com/619132388/videos/10158237319802389/

Årets Arrangör

► Jubel (Hudiksvall/Stockholm)

Jubel startades utav grundaren till Hudik Kalaset Erik Ohlsson från Njutånger och är numera bosatt och verkande i Stockholm. Han har dock mycket att göra med Hälsingland som artistförmedlare samt turnéanordnare till många hälsingeartister. När pandemin slog till så såg Erik & Co en utmaning att fortsätta förmedla livemusik till svenska folket och de genomförde ett stort antal konserter som de dessutom turnerade med från olika städer där de streamade konserterna via portalen Dramatix” med stor framgång.

► Hälsingland Live

Med ett kulturliv lamslaget av en pandemi såg Hälsingland live ändå till att vi – mitt i den sociala distanseringen – kunde ta del av det vi älskar mest, stort artisteri och intima spelningar.

► The Bell (Hudiksvall)

Trots och på grund av rådande brist på livemusik så har Raymond och hans personal på The Bell anpassat och presenterat om än lite mindre liveakter 2–3 gånger i veckan i sina lokaler i Hudiksvall. Det har såklart varit uppskattat för de begränsade sällskap som befunnit sig på plats, men det har även gått att följa framträdanden via videolänk hemma.

► Bilda Live Session

Studieförbundet Bilda växlade upp snabbt när rådande pandemi slog undan artisternas spelplaner och turnéer, de skapade flera återkommande streamade konserter via deras Facebooksida innehållande lokala artister i de flesta genrer som sågs av hundratals besökare.

Juryn består av: Thomas von Wachenfeldt, Torkel Bohjort, Göran Hånell, Jamina Jansson, Hans Birger Andersson och Ulrika Beijer.