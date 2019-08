Hans fällde årets hittills största björn i länet – vägde över 200 kilo: "Såg att den var väldigt stor"

Hans Ekengren och delar av hans jaktlag hade bestämt sig för att testa jaktlyckan på sina marker sydväst om Stråtjära i Söderhamns kommun. Till en början var allt lugnt, men plötsligt förändrades läget.

– Jag hade gått igenom hela mitt område utan att hunden hittat någon björn. Precis när vi börjat prata om att ge upp för dagen ringer grannlaget och berättar att deras hund gått in på vårt område, berättar Hans Ekengren.

Föga förvånad blev han när de blev varse om var hunden och björnen befann sig.

– Det finns ett tätt, tätt ungskogshygge där alla björnar går in. Det kan komma björnar från två eller tre mil bort, och alla går in just dit.

Efter samtal med grannlaget och de egna jaktlagsmedlemmarna bestäms att några sätter sig på pass och att Hans Ekengren tillsammans med hundföraren, Mattias Eriksson, ska smyga sig in på jämthunden Hömyrbergets Heras ståndskall.

– Jag såg att björnen rörde sig i det absolut tätaste diket som finns där inne. Jag sa till Mattias att när den går ut mot passkyttarna kliver vi ner i diket.

Planen tycktes fungera, björnen och hunden rörde sig mot passkyttarna och tillsammans kunde de två jägarna avancera framåt.

– Då kom en bil som stannade till vid en av passkyttarna och frågade om det var en viltolycka, genast vände björnen in mot oss igen.

De antar att björnen kommer att gå tillbaka i sina egna bakspår och tar därför ett pass i en gammal körväg där de får en lucka på 40 meter.

– Vi ser björnen komma och jag sätter mig på knä, sen frågar jag om Mattias är redo. Han nickar bara.

Precis innan den ska till att kliva upp på vägen sätter sig björnen och nosar i luften, sen tar den några steg, kommer upp på vägen och vänder på huvudet för där se Hans Ekengren och Mattias Eriksson.

– Skottet tog så bra att björnen slog omkull direkt, men drar sen in i skogen igen.

Med björnen i hasorna kommer hunden springandes och Hans Ekengren avlossar ytterligare ett skott som får björnen att lägga sig död.

Trots den dramatiska beskrivningen menar han att situationen kändes lugn och kontrollerad, både på gott och ont.

– Jag har mött björnar så många gånger i skogen att jag, tyvärr, tappat respekten för dem – och det är livsfarligt.

– Jag skjuter med en grov kaliber och trots att det första skottet tog rätt i lungorna fortsatte den springa, det visar att man måste ha respekt och att jag måste tänka om, säger Hans Ekengren.

Den 217 kilo tunga björnhanen är hans första fällda och är en upplevelse han kommer att minnas. Kanske kan han lyckas fälla någon mer de kommande åren, för många björnar finns det i skogen enligt, Hans Ekengren som berättar att det skjutits ytterligare två björnar på grannmarken under fredagen.

– Varje år under älgjakten har jag ståndskall på björn, och hade det varit få björnar i skogen hade det inte skjutits slut på licensen på tre dagar.