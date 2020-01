Handelsträdgården bygger nytt växthus – för att kunna odla fram mer blommor: "Vi har varit lite trångbodda"

Runt det tolv meter breda, trettiosex meter djupa och över fem meter höga växthuset viner januarivinden. Där saknas planteringsbord, el och värme – annars står växthuset stadigt i väntan på vårens blomster.

Från och med vecka åtta levereras samtliga fröer och småplantor, men redan nu frodas vårens tulpaner på Trädgården i Alfta.

– Nu är vi på rätt sida om det nya året och kan börja räkna ner. Det är härligt. Nu börjar allting spira igen. Jag ser verkligen fram emot att bära ut den första blomman i växthuset, säger Lina Eliasson Jonsson.

Sedan hon och maken Markus Jonsson tog över den anrika handelsträdgården i Alfta i januari för tre år sedan har de satsat på allt ifrån ett gemytligt kafébås, lekhörna för de yngsta besökarna till en ny parkering och stenplattor till utomhusdelen Garden.

– Från dag ett så har vi utvecklat, förnyat och fräschat upp. Man måste satsa för att komma framåt, säger Markus Jonsson.

Senaste projektet har varit att gjuta en grund och montera ett nytt växthus. När det begagnade växthuset i Gävle blev till salu kändes tajmingen perfekt att slå till. Satsningen var både nödvändig och efterlängtad.

– Vi har känt att vi varit lite trångbodda just för odling av sommarblommor. Varenda säsong har vi önskat att vi kunnat odla mer, säger Markus Jonsson.

I det befintliga växthuset har de kunnat odla fram 5 500 egna plantor. Från och med nu kan de sätta över 12 000 sommarblommor.

Tidigare har handelsträdgården i Alfta köpt in stora leveranser från södra Sverige. Nu kan de vara med från frösättning till färdig blomma, och på så sätt påverka kvaliteten på växterna.

– Det känns jättebra och är ett steg i rätt riktning. Nu kan vi odla mycket mer sommarblommor själva, vi blir inte så beroende av leverantör och kan få den kvalitet vi vill ha, säger Lina Eliasson Jonsson och tillägger:

– Det är också en del i miljötänket och går i linje med vad kunderna önskar. Fler och fler vill ha lokalodlat.

Under lågsäsong har de två anställda men under högsäsong tar de in desto fler. Nu måste Trädgårdens personalstyrka bli större tidigare under säsongen för att kunna sköta om de nya plantorna.

– I somras var vi fem stycken, då är det mycket att göra. Om inte annat är det mycket att vattna som tar tid, säger Lina Eliasson Jonsson.