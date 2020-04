Han tvingas lämna HHC – efter tolv säsonger: "Trodde jag skulle få gå ut ur den ishallen med huvudet högt"

Jonas Lindström kom till Hudiksvalls HC inför säsongen 2007/2008 och sedan dess har han varit laget trogen, förutom en säsong med Kristianstad 2009/2010.

Totalt tolv säsonger har det alltså blivit, men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning – något som Hockeynews.se var först med att berätta.

När Sporten når Jonas Lindström på fredagen har det gått en stund sedan han fick beskedet.

– Ja, jag fick veta det nu på förmiddagen. Nu är man väl lite nere, det måste jag säga. Om jag ska vara ärlig.

Vad var motiveringen till att det inte blir någon fortsättning?

– Vad sa de egentligen... de sa att det skulle genomföras ett generationsskifte och att jag inte ingick i deras planer längre.

Själv var 33-åringen helt inställd på att fortsätta åtminstone en säsong till.

– Jag pratade lite med Langer (Pär, avgående sportchef) i slutet av säsongen och då sa jag att jag ville fundera lite. Att vi skulle ta det efter säsongen. Sen kom ju "Lillis" (Lars Lövblom, ny sportchef) in och då har väl han och Ljusteräng (Per, tränare) sina planer. Men jag hade ställt in mig på att köra ett år till nu och dragit igång med träningen, säger han.

Hur känns det då att få det här beskedet?

– Det känns så klart jävligt tråkigt. Jag har varit här i tolv år och hade väl trott att jag skulle få bestämma själv när jag skulle lägga av. Inte på det sättet att jag skulle kunna spelat hur länge som helst, men jag tycker ändå att jag fortfarande har presterat bra. Jag tycker det är lite oförtjänt att gå på det här sättet. Men det är vad jag tycker och alla tycker olika.

Jag har tillbringat nästan hela mitt vuxna liv i den där föreningen och det är klart att den ligger mig varmt om hjärtat.

Under samtalet är Jonas Lindström märkbart dämpad – det var inte det här slutet han sett på sin tid i HHC.

– Så är det och nu är man väl lite bitter över det. Jag trodde i alla fall att jag skulle få gå ut ur den där ishallen med huvudet högt. Tacka alla personer man lärt känna genom alla år. Personerna utanför laget och de som jobbar på kansliet... men nu blev det ett lite tvärt slut på det hela, säger han och berättar att han själv gärna sett en fortsättning i föreningen även efter att han lagt skridskorna på hyllan.

– Jag har tillbringat nästan hela mitt vuxna liv i den där föreningen och det är klart att den ligger mig varmt om hjärtat. Min tanke var väl egentligen att spela så länge jag kan och sen komma in i föreningen på något annat sätt. Kanske jobba som tränare eller någonting annat. Men det var väl bara mina planer...

Under de tolv säsongerna i HHC har det blivit 429 matcher, 151 mål, 273 assists. Något som gör att Jonas Lindström är överlägset bäst i klubben genom tiderna.

För drygt ett år sedan var han som lagkapten med och tog laget till en historisk – och även en för honom personligen mycket efterlängtad – kvalserie mot allsvenskan.

Vad som händer med den egna hockeykarriären nu, det har han svårt att ge något klart svar på.

– Nu är det ändå i mitten av april och man tänker att det här beskedet kanske kunde ha kommit lite tidigare. Det är klart att tankarna går, men jag är en tjurskalle i grund och botten. Jag vill inte låta någon bestämma när jag ska sluta utan det vill jag bestämma själv.

– Som jag sa så tycker jag fortfarande att jag är en bra hockeyspelare och har ett par år kvar i mig. Men det är någonting jag får fundera på.