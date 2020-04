Han ritade Sveriges finaste nybygge – Jocke Östberg är veckans Hej hälsing

Namn: Jocke Östberg.

Ålder: 37 år.

Yrke: Arkitekt.

Bor: Nor, Järvsö.

Aktuell: Röstades nyligen fram som vinnare i tävlingen om Sveriges finaste nybygge med trygghetsboendet Stenebo i Järvsö.

Vi frågar – Jocke svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Järvsöklack.

Symbolen för Hälsingland borde vara: Ett träd.

Bästa matställe i Hälsingland: Mitt eget kök.

Mitt senaste inköp: Fender Hot Rod Deluxe III – en gitarrförstärkare.

Min superkraft: Learning by doing!

Min vanligaste dagdröm: Om en sjö-/havstomt.

Min största kunskapslucka: Sätta historiska händelser utefter en tidsaxel.

Person jag beundrar: Dem som vågar gå sig egen väg och förverkliga sina drömmar.

Senast gnolat: I don't wanna ride the rails no more, Vince Gill.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Utan tvekan blankt!

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Svårt val, vid uppförandet av Eiffeltornet till exempel. Gärna i rollen som byggprojektledare eller liknande.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Bakåt.

Mitt favoritplagg: Ziphoodie.

Jag är en sån som: Lägger det vinnande budet på sådant jag vill ha.

Bästa ljudet: Andningen hos en nyfödd sovande bebis.

Min favoritpryl i köket: Min kockkniv som jag köpte i Tokyo för några år sedan.

Favoritverktyg: Multisågen. Har du ingen så köp en, ovärderlig för hemmafixaren.

Det äldsta föremål jag äger: Sannolikt en akustisk gitarr från slutet av 1800-talet.

Då förvånade jag mig själv: När jag gick en kvällskurs i salsadans.

Så förhåller jag mig till min ålder: Känner mig ung och gammal på olika sätt.

Om jag vann 17 000 kronor: Skämma bort min familj lite extra.

Min bästa gå bort-present: En egensnidad smörkniv, eller nåt ätbart från våra egna odlingar.

Då är jag som snyggast: När jag är långt bort från en provhytt.

Senast lästa bok: Läser sällan, men lyssnar regelbundet. Senast till titeln Skulden av David Baldacci.

Min favoritfilm: Svårt, finns många bra. Nyckeln till frihet är lätt topp fem.

Bästa tv-program: Gold Rush.

Jag hejar på: Robin Hood.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Mitt Sverige är också ditt.

Min hobby: Hus, musik och mat.

Min bästa doft: Doften i en träslöjdsal.

Mitt senaste sms: Tummen upp!

Min kändaste kompis: Har nog ingen kompis som är speciellt känd.

Det närmaste jag kommit att dö: En näradrunkningsupplevelse som barn.

Min favoritapp på telefonen: Spotify.

Senaste gången jag bad om en autograf: Oj det har nog aldrig hänt. Men en gång fick jag efter en direkt fråga ett plektrum av gitarristen Albert Lee, direkt ur fickan från hans slita jeans.

Min största beundrare: Min fru.

Filmen om mitt liv skulle heta: Ett steg bak, två steg fram.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: När ska du sluta vara en sådan tidsoptimist?

Och svaret: Äh, det tar jag tag i under veckan som kommer.…

Det vet nästan ingen om mig: Att jag är sångare och gitarrist i ett band som spelar modern 2010-talscountry.

Det gör jag i kväll: Fredagsmyser med familjen.

Därför att: Vi gillar't.

Hej Hälsing ställer frågor till aktuella personer från landskapet och publiceras varje vecka här på Helahälsingland och i helgbilagan Helga.