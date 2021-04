Han bygger en modell av fartyg som förliste i snöstorm: "Tänker den ska vara klar 2023"

Under en våldsam snöstorm den 22 november 1923 gick den belgiska lastångaren S/S Picardier under stor dramatik på grund längs den steniga kusten vid Hornslandet, vid Svartudden. För några år sedan bestämde sig Bosse Arnström från Stocka att bygga en modell i skala 1:50 av fartyget, som hans styvfar berättat så mycket om under åren.