Han anställdes av Kent Billebro – fick ingen lön: "Tog 10 000 kronor som jag la åt sidan"

Med fem konkurser och företaget placerat på Allmänna reklamationsnämndens svarta lista, har mångsysslaren Kent Billebro fått flera mindre smickrande omnämnanden på vissa nätforum. Då han köpte Ramsjö camping och Folkets hus-fastigheten planerade han stora event. Ramsjö i Ljusdals kommun skulle bli ett semesterparadis. Planer som aldrig blev något mer än just det.

En som upplevde Billebros entré i Ramsjöbydgen på nära håll var, Bernt (fingerat namn). Han är bosatt i Ljusdals kommun, och arbetade en tid på campingen, inledningsvis som vaktmästare, under 2017. Nu berättar han om anställningsförhållanden som var under all kritik, och varnar andra.

– Mina erfarenheter av Kent är inte goda. Jag vet att den här mannen har hållit på länge, säger han.

En fredag eftermiddag började Bernt sitt vaktmästarjobb, han skulle tillsammans med tre andra ställa i ordning både Folkets hus och campingen inför Ramsjöveckan.

– Jag började fyra på fredagseftermiddagen och arbetade till tolv-ett, på natten. Sen var det på det igen, lördag morgon, så tidigt som möjligt – för att vi skulle hinna få ordning på allt.

Bernt och de tre andra, "kocken", "praktikanten", och en kvinnlig anställd, skulle hjälpas åt, men arbetssituationen var inte optimal. Efter en grillfest på lördagseftermiddagen, sa kocken upp sig och tog med sig praktikanten. Bernt berättar:

– Kocken skällde ut Kent efter noter, och läste lusen av honom. Han pratade om att dra in både facket och arbetsdomstolen. "Så där kan man inte göra" sa han, så Kent och kocken kom överens om en summa, och sedan blev det bra.

Kvinnan blev tillsagd att ta över kökstjänsten, och Bernt skulle sköta resterande verksamhet. Men snart blev två arbetare bara en.

– På söndag morgon kom Kent ut och sa åt mig att ta över köket. Plötsligt blev jag helt ensam, utan arbetskamrater, säger Bernt.

Bernt fick samtal sent på nätterna från Kent Billebro, som bad honom rapportera om hur det gick, dels med campingen och dels med att anställa fler. Bernt sa till slut att han behövde hjälp, för att arbetsbelastningen var för hög.

– Han skickade upp en tjej, och dagen efter sa han upp mig. Jag hade inga avtal med något fack, och tyvärr inte med Kent heller, berättar Bernt.

Nu startade en konflikt, och Bernt tog ett drastiskt beslut.

– Jag tog 10 000 kronor som jag la åt sidan. Annars hade jag aldrig fått några pengar. Jag har aldrig nekat, och jag var öppen med att jag hade dem, säger han.

Bernt blev polisanmäld och kallades in till förhör.

Bernt hade jobbat i knappt två veckor, utan något anställningsavtal. I dag ser han tillbaka och säger att han borde ha krävt ett skriftligt dokument.

– Ja, det skulle jag ha gjort. Det är lätt att vara naiv.

Enligt Kent Billebro hade Ramsjöbor tipsat om Bernt.

– Men det var inte ett gott råd. Han blåste mig på pengar, och stack iväg.

Bernt säger att han tog kassan för att försäkra sig om att få betalt, vad säger du om det?

– Det är skitsnack. Han skulle ju fakturera och det har han aldrig gjort. Han är en riktig fuling, säger Kent Billebro.

Han säger att han har försökt att få kontakt med dig?

– Det är skitsnack. Vi har gjort upp en deal, och han har fått det han skulle ha. Jag är inte skyldig honom någonting alls längre. Han ville ha en del material som han fick, och vi är kvitt på det sättet. Men han har inte gjort sin del av det hela.

Om man ser tillbaka verkar du ha haft problem med anställda tidigare?

– Ja, vilken företagare har inte haft det?

Förstår du, att med det i bagaget, så kan människor bli kritiska?

– Det finns en kvinna i Ramsjö som hatat mig sedan 80-talet. Men visst, vilken företagare har inte haft problem med sina anställda? Jag har anställda som jobbat med mig i många år, som jag inte haft problem med, och andra anställda har jag till och med behövt betala för att få att försvinna, för att de stulit från mig.

I januari i år nådde Kent Billebro och hans företag Logistik och Distribution i Norden AB förlikning i ett annat ärende. Billebro ska betala 230 000 kronor till en tidigare anställd, på grund av bland annat diskriminering. Enligt stämningsansökan har Kent Billebro dragit tillbaka helgersättning för en anställd med hänvisning till att hen var muslim och "ändå inte firade jul och nyårsafton".