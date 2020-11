Efter förlusten mot Ungern avgick förbundskaptenen Erik Hamrén.

Samma kväll som matchen spelades på Parken i Köpenhamn, somnade dessutom hans far, Per Hamrén, in.

Erik Hamréns sista landskamp för Island blir mot England på onsdagen.

Det isländska fotbollförbundet skriver att i samband med den kommer hela landslaget att hedra Per Hamrén genom att bära svarta sorgeband.