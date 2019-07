Hälsinglands bästa spelare är tillbaka efter tio månader - Men enligt Larsson själv är han inte startspelare: "Det är en konkurrenssituation"

På sin 36 års-dag den 20:e september fick Niclas Larsson sin sämsta födelsedagspresent någonsin. Efter en vanlig förflyttning i målet föll han ner skadad. Första tanken var att det skulle bli trist att missa HuFF:s match mot Umeå den kommande helgen. Det han inte visste var att han skulle missa väldigt många fler matcher. Det främre korsbandet hade gått av och menisken var i trasor. Nu börjar det dock ljusna för Hälsinglands bästa spelare 2018 då han i veckan ska få göra sitt första riktiga fotbollspass på tio månader.

– Det kittlar i benen, det ska bli jävligt kul. Sen får vi se hur kroppen reagerar. Även om jag skött rehabiliteringen bra blir det såklart annorlunda att träna för fullt. Jag har gjort några målvaktsträningar innan, men ingen träning med matchspel där jag ska vara med till 100 procent. Men jag är inte orolig, jag har spelat fotboll så länge att kroppen bör vara van vid belastningen.

Alla som känner Niclas vet att det alltid är ett leende på hans läppar. Och även om skadan har varit frustrerade vid vissa tidpunkter har han tagit det mesta med ro, och ett leende.

– Först var det ett jävla mörker. Inte just för att jag blev skadad. Det var mer för att vi som lag hade kämpat så länge tillsammans och gjort det bra, och sen rycks allting undan. Jag blev mer frustrerad över att inte kunna hjälpa till på planen än att jag själv hade en allvarlig skadad. Men efter ett tag fick jag bara acceptera situationen. Det har ju blivit att jag suttit på kammaren och tänkt och filosoferat, och det behöver inte alltid vara negativt. Och alla spelare blir någon gång skadade. Bortsett från nån axelskada när jag var runt 20 år så har jag varit skonad från allvarliga skador.

Nu när han ska vara redo för träning och match på full nivå ställs ju frågan om det är Niclas som vaktar HuFF:s mål när säsongen startar upp efter uppehållet. HuFF spelar en träningsmatch redan på fredag där man möter Gefle (Som man kan se live som PLUS-kund), men enligt huvudpersonen själv är det inte troligt att han spelar.

– Först och främst måste jag kunna träna till 100%, det är det viktigaste. Sen om det fungerar bra är det en konkurrenssituation med Simon (Elgh) och Rasmus (Andersson), och just nu ligger de långt före mig. Jag är av inställningen att ingen är given i ett lag. Ska jag spela någon match under säsongen ska det vara för att jag är den bästa målvakten, inte att jag varit kapten eller en duktig spelare tidigare.

– Och gällande framtiden är jag inte så långt fram i tankarna. Jag är där jag är nu. Jag ska äntligen få börja träna fotboll igen och känna efter hur allt känns fysiskt, psykiskt och om jag fortfarande kan bidra. Vad som händer nästa säsongen kan jag inte besluta. Känns allting bra i kroppen, motivation finns kvar och HuFF fortfarande vill ha mig kvar, då är det en fråga jag får ta ställning till då. Men just nu är det för långt fram.

Oavsett om det blir matcher denna eller nästa säsong är det en sak Niclas är bestämd med, och det är framtiden när handskarna väl hamnar på hyllan. Och efter rutin från spel i både Allsvenskan och Superettan och rollen som kapten faller det sig naturligt.

– När min spelarkarriär är över är en roll som tränare absolut något jag är intresserad av. Det är något som jag alltid gillat och inget som kommit nu bara för att jag varit skadad eller blivit äldre. Det är något som bara faller sig naturligt för mig, att vilja hjälpa mina medspelare att bli bättre och att hela tiden utvecklas. Jag försöker komma med synpunkter och tips till de andra målvakterna, och det är lika från alla håll.

Men innan karriären är över ska Niclas fira sin 37:e födelsedag. Och på frågan vad han önskar sig i födelsedagspresent har han ett direkt svar.

– Haha, ta det andra knäet då.

– Nä, till denna födelsedag önskar jag mig att kroppen får vara hel och fungerande.