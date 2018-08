Läsartext: Två dagar i Söderhamn väckte minnen

Flyttade söderut för snart 20 år sedan och besöker nu hemstaden. Går längs Köpmangatan som är stadens huvudgata med affärer och kaféer. Det känns lugnt och människor möter varandra med blicken. Den lilla staden är verkligen så öppen och vänlig. Ser upp mot det Östra berget och det vita tornet. Däruppe på berget tillbringade vi tonåringar många sommarkvällar med att lyssna till musik live. Där uppträdde alla kända band från vårt land och även ett och annat från Europa, bland annat The Who och Spencer Davis Group. Minnen dyker upp. Staden ligger vid havet och kusten har mer än tusen öar. Öar med vackra namn som Storjungfrun, Rönnskär, Sandskär och Ottergrundet. Skärgården är vacker och längs stränderna bor idag många permanent. Sommarhusen på de små öarna är mycket populära, och många av dem bebos av människor från Stockholmsområdet.

Går omkring i den lugna staden fylld av gamla och vackra hus. Den lilla ån, de båda stadsbergen och havets närhet inger ett lugn och en fin upplevelse. Sitter ner på ett fik och njuter av att se folk lugnt gå förbi. Många äldre är ute och handlar, de stannar och talar med varandra och många sitter på parkernas bänkar och samtalar. Så kommer en dam fram till mig och säger hej med ett stort leende. Det visar sig vara en mycket god vän till min far, konstnären Bengt W Källman. Damen berättar att de var några vänner som hade ett partygäng som ordnade fester där min far var en av dem och den som stod för musiken genom att spela på sin gitarr och sjunga många sånger av bland annat Evert Taube.

Träffar så en av de riktigt stora entreprenörerna i Söderhamn, Paul. Han känner igen mig och vi samtalar en stund. Han berättar att han nu är fyllda 85 år och att han nu driver en idé som snart är verklighet. Underbart att det finns människor som under hela sina liv är företagsamma.

Vandrar upp på det Västra berget, där jag en gång drog igång en renovering av den lilla slalombacken. Nu har staden rustat upp de små stigarna på berget, så vackert. Jag finner här i Söderhamn liksom i Ligurien en stig som är döpt till Kärlekens stig, Via dell´ Amore. Det blir en kortare vandring längs vackra stenar, träd och blåbärsris. Ibland öppnar landskapet upp sig och man kan se ut över staden och kan bland annat se den vackra röda kyrkan Ulrika Eleonora som vackert stått där sedan 1690-talet.

Minnen dyker upp om saker jag gjort i Söderhamn. Jag minns när jag anordnade ett seminarium i Oscars Borg, tornet på det östra statberget, med professor Daniele Mascanzoni som då var Sveriges tekniska attaché i Italien. Bjöd in till flera seminarier med Sveriges tekniska attachéer från hela världen och även entreprenören Björn Lundén, BL Info AB. När pedagogiken, ”Ett barn har hundra språk” från Reggio Emilia byggdes upp i Sverige bjöd jag in till en konferens med ledarna för Reggio Emilia Institutet. Målgruppen var företagare och pedagoger och det blev ett mycket stort deltagande från hela l Gävleborgs län. Vid ett tillfälle anordnade jag ett seminarium med Italienska handelskammarens VD Antonio Marinilli och några av ledarna för Fiera Milano. Som pedagog bjöd jag in en konstnär från Uppsala och tillsammans med barnen på fritidshemmet jag jobbade på tovade vi en tavla som vi sedan skänkte till kommunen. Anordnade även ett årsmöte med fest under min tid som regionchef för Företagarna i Gävleborg och bjöd då bland annat in journalisten och författaren Täppas Fogelberg. Oj, vad mycket som kommer upp i mitt minne från min tid i Söderhamn.

Vart jag än går väcks minnen, från tiden som barn och som vuxen boende i den lilla staden. Mitt intryck av den lilla staden vid havet är att den inger ett lugn, en ro och möten med många glada människor.

Håkan Carlberg, fd Källman