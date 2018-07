Läsartext: Naturkänsla i Hamnmagasinet

Härnösandskonstnären Bo Lidgrens stora tavla Landskap i förändring fyller blickfånget i trappan upp mot galleriet. Tavlan gestaltar naturens kamp för att bemästra klimatförändringarna, vilket känns mycket aktuellt. Linda Lasson, också från Härnösand, broderar med långa styng i tunn tråd. Hon skapar rum där man är hemma och trygg i naturen. Gunilla Schelin visar havsinspirerad glaskonst i gallerifönstret ut mot Mellanfjärden. Hon presenterar sig på vernissaget som utställningens enda ”byfåne” eftersom hon bor i Mellanfjärden.

Mitt spontana intryck är att både Paula Lindblom och AnnKatrine Karlstrand berättar om livets uppkomst på havsbottnen. Paula med hjälp av återvinningsmaterial och pärlor som blir öppnande havsdjur och spiraler av livselement. AnnKatrines keramik får mig att tänka de mineralrika öppningarna i havsdjupen där man tror att livet på jorden uppstod. Hennes skapelser är medvetet lite osymmetriska, som livet självt.

Jag stannar upp lite extra framför Hanna Cavanaghs och Elin Lindströms tavlor som förmedlar starka känslor som blir bearbetningsbara med konstens hjälp. Hanna genom färg och formsymbolik och i Elins konst är naturen besjälad, hållande och kraftgivande.

Både Jonas Pettersson och Helene Wallin är akvarellister som älskar björkar och naturursnitt som lockar fram barndomstankar och kärleken till ett landskap. Deras konst visar också på akvarellteknikens stora möjligheter till variationer.

Bland Lars Malmbergs konsttryck dras jag särskilt till bilden Through the Wall. Yes, tänker jag stärkt av den kraft bilden förmedlar, som överflyger världens murar.

Gustaf Forssell