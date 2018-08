Läsartext: Sommarboende bjöd på konsert och fick stående ovationer i Hamra kyrka

Sommarboende i Hamra stod för kvällens program. Nämligen Lisa Wolf på piano, Gina-Sophie Dullin, Chiara-Marie Dullin och Jana Dullin på violin och flöjt. Denna kvartett av musiker imponerade stort under kvällens förlopp och de spelade i olika konstellationer. Ibland violin, ibland flöjt, ibland piano tillsammans och enskilt. Om det finns underbarn så var det tre sådana som trakterade sina olika instrument på bästa tänkbara vis.

Svårighetsgraden på musikstyckena var genomgående hög. De bjöd bland annat på Siciliano av J S Bach, Rhapsody av Sergej Rachmaninoff och Czardas av Vittorio Monti. Det blev stående ovationer och jubel från den månghövdade publiken efter den avslutande You raise me up av Rolf Lovland. Efter konserten fanns tillfälle att besöka utställningen " Se och lefv!" Hamra och Fågelsjö, som nu finns i Hamra kyrka till beskådande.

Ann-Christin Svedman