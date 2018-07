Läsartext: PROs sommarresa

Haglunds buss med Janne som chaufför stod för transporten. Resan gick till Dalarna och huvudattraktionen var båtresa med lunch på Siljan. Färden gick via Färila och Edsbyn, med ett första stopp för bussfika i Furudal. Som vanligt goda smörgåsar gjorda av Ulla Trygg och Sally Hallberg. Kortfattad info gavs om Furudalsbruks historia och storhetstid.

Innan lunchen och båtresan gjordes ett besök i Leksands knäckebrödsbutik, där diverse varor inhandlades. Butiken ligger bara ett stenkast från kajen för m/s Gustaf Wasa. Sjöresan med lunchen anträddes och vi lotsades runt på Siljan av kaptenen, Erik, under cirka två timmar. Lunchen var riklig och god. Erik förklarade att serveringspersonalen var ny och därmed en smula oerfarna. Vad oss beträffar, var servisen perfekt. Någon oerfarenhet kunde inte förmärkas. Resan var fantastisk och ett Bellmancitat kunde vara på plats: "Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel...".

Efter sjöresan styrdes färden mot Insjön och Hjultorget för ytterligare inköp. Glasskonsumtionen var stor.

Under resan såldes lotter med fina vinster och Birgitta Nyberg hade gjort en frågetävling också med fina vinster. I frågetävlingen fick geniknölarna verkligen gnuggas ordentligt.

Hemresan gick via Svabensbruk och Harsa. Att en björn korsade vägen ingick inte i reseplaneringen, utan blev ett naturens extra inslag. På hemresan tackade ordföranden deltagarna och riktade blicken framåt mot höstens aktiviteter. Det påmindes också om att boulen pågår under hela sommaren och att bana två är under uppförande. Landsbygden skall leva och bygget sker med ideella insatser, då skattemedlen måste användas till viktigare saker.

Kurt Rådlund