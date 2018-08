Läsartext: På hemlig tur med SPF Järvsö

Färden gick mot Färila, Edsbyn och kaffepaus i Furudal. Efter kaffet fortsatte vi och kom till Sahlströmska gården i Torsby för en stadig frukost. Lite shopping hanns också med. Fikapaus i Vassviken och vid 17-tiden kom vi fram till ”Bohusgården” i Uddevalla som var slutmålet. Bara en hade gissat rätt på slutmålet! Middagen, räktoast, ryggbiff, kaffe och mjukglass smakade bra. Bra hotell med vacker utsikt över hamnen.

Dag två började med regn, men det upphörde snart. Efter frukosten startade vi resan igen. Vår guide, Stefan Bergendahl, hälsade oss välkomna till Bohuslän. Vi såg först ett varmbadhus vid Gustafsberg. Svängde ner mot Stenungsund. Efter broolyckan 1980 stod den nya Tjörnbron färdig redan 1981. Vi gick in i Internationella Akvarellmuseet och studerade konsten och gick ut på bryggan och tittade på havet och klipporna. De goda fångsterna s k sillperioderna, som kom ungefär vart 60:e år, gjorde att Bohuslän hade blomstrande tider på 1700-1800 talen. Under 1900-talet kom ingen sillperiod p g a fångstmetoderna.

Vi åkte med en lindragen färja till Malö och såg huset där Maj bodde. Lunchen serverades hos Handelsman Flink. Stefan berättade om Evert Taube som bodde här åren 1942-45. En av hans mest produktiva perioder. Vidare till Fiskebäckskil och Gullmarsfjorden. Gullmarsfjorden har ett inlopp som gör det extra intressant för marinbiologer eftersom det finns speciella växter och djur. Var till Rågårdsvik och såg var ”Saltön” spelades in.

Tredje dagen for vi mot Lysekil och Marinakvariet. Fick se hur det ser ut under vattenytan. Hajar, plattfiskar, sjöstjärnor mm. Överallt norr om Gullmarsfjorden finns den röda Bohusgraniten. I Hunnebostrand åt vi lunch på Bella Gästis. I Smögen gick vi och promenerade på bryggan. Vid Fjällbacka var vi och tittade på en byst av Ingrid Bergman. Hon var bosatt på ön Dannholmen strax utanför. Vi såg även Kungsklyftan där ”Ronja Rövardotter” spelades in. Sedan var det dags att tacka och säga adjö till Stefan.

Dagen efter var dags att åka hem. Oj vad dagarna gick fort. Lunchen avåts på Ölme prästgård. Frågesport och till sist kaffe i Edsbyn. Dragning av lotteriet och stora applåder till vår chaufför Torbjörn och vår reseledare Siv, som fick varsin godispåse. En otroligt fin resa.

Sonja Thunborg