Läsartext: Opera med Kristina Hansson Unander i Färila kyrka

Hon bor i Stockholm, är uppvuxen i Delsbo men är bördig från Nygården i Hyttebo, Färila. Utbildad vid Musikhögskolan i Piteå och Malmö samt vid Operahögskolan i Stockholm, är hon en eftertraktad konsertsolist och har sjungit med bland andra Kungliga Filharmonikerna samt Radiokören, och har sedan 2007 fast anställning vid Kungliga Operan. “Det bästa med mitt yrke” framhåller Kristina, “är att få människor att glömma tid och rum”.

Med Maestro Rune Broberg från Hudiksvall vid flygeln ackompanjerades Kristina vid framföranden av åtta verk. Under en stilla vandring nedför altargången sjöng Kristina Allt under Himmelens Fäste (Helen Sjöholm). Därefter Songs at Eventide (E. Coates), Solweig’s Song (E. Grieg), Aspåkerspolska (W. Peterson-Berger), Where’er you Walk ur operan Semele (G. F. Händel), Porgy and Bess (G. Gershwin), O Mio Babbino Caro ur operan Gianni Schicci (G. Puccini). Enligt Kristina var W. A. Mozart ett musikgeni och hennes personliga musik guru och hennes framförande av Mozarts “Alleluja” ur “Exultate Jubilate”, var musikstycket som fick åtminstone mig att glömma tid och rum, och många med mig.

Christina Montuori