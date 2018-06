Läsartext: Bygdegårdsföreningen i Föne kallade till skräpplockardag: "Fantastiskt att så många ställde upp"

Helt fantastiskt så hörsammade hela 42 personer kallelsen. Vi delade upp oss i två arbetslag. Det ena arbetslaget ägnade sig åt föreningens byggnader. Vissa delar av bygdegården behövde en uppfräschning, så det skrapades och målades dagen lång. Verandan på en av föreningens uthyrningslägenheter målades. Flaggstången fick även den sig en välbehövlig översyn. Det andra arbetslaget städade byns vägsystem, uppskattningsvis 4,8 mil vägdiken, på diverse skräp.

Dagen avslutades med att bygdegårdsföreningen bjöd in alla som deltog till en grillkväll där vi åt gott och umgicks under gemytliga former.

Kent Simsson