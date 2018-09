Läsartext: PRO gjorde studiebesök hos sjöräddningen

Nio förväntansfulla medlemmar blev hjärtligt mottagna av sjöräddarna. Först blev det en guidning på sjöräddningsbåten Evert Taube. Båten är en före detta militärbåt av typen stridsbåt 90 med vattenjetdrift. Den väger 8 ton och har en motor på 600 hk som ger en toppfart av ca 37 knop. Båten innehåller en stor mängd utrustning som kan behövas när den är ute på uppdrag.

Normalt är det fyra i besättningen när de är ute på uppdrag. Alla har en gedigen utbildning och totalt finns det 19 frivilliga sjöräddare i Hudiksvall. Efter båtbesöket fick besökarna en innehållsrik information inne i deras lokal av stationsansvarige Bernt Ehnebom och Kjell Johansson. Eftersom sjöräddarna inte har någon ersättning bygger hela organisationen på att de ställer upp helt ideellt.

Behovet av sjöräddningens uppdrag växer år efter år, detta som en följd av att antalet fritidsbåtar ökar. Det kostar en hel del pengar att hålla igång organisationen och verksamheten drivs främst genom medlemsavgifter från cirka 100 000 medlemmar i Sverige. Båtarna köps in efter donationer från enskilda och företag. Ett bra ekonomiskt tillskott är när frivilliga ger ett månatligt belopp som sätts in via autogiro på Sjöräddningssällskapets konto.

En prioriterad önskan i Hudiksvall är att få ersätta den befintliga båten med en modernare och mer ändamålsriktig sjöräddningsbåt. PRO-gruppen tackade för informationen och kände att med denna kompetenta sjöräddning kan vi känna oss trygga i Hudiksvall.

Lars Norlander