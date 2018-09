Läsartext: PRO:are orienterade i Gysinge

Första dagen startade med sprintorientering på Gysinge herrgårdsområde. Det var tredje året som denna form av orientering genomfördes. Orienteringsklubben OK Triangeln hade lagt ut sprinttävlingsrundan. Tävlingen som pågick under fredagseftermiddagen genomfördes under tiden skymningen föll. Tävlingen bevakades av många entusiaster, Ola Nilsson från PRO-riks och Maj-Britt Norlander från PRO-distriktet, men tyvärr var inte media närvarande. Senare på kvällen samlades alla till buffémiddag på Cafe Udden hos folkhögskolan. Maj-Britt Norlander och Ola Nilsson delade ut priser och medaljer och alla grattade och applåderade pristagarna.

Den andra tävlingsdagen genomfördes i ett härligt höstväder några kilometer från Gysinge. OK Österfärnebo hade lagt upp skogsorienteringen i en lättsprungen terräng. Klasserna i båda orienteringarna var som tidigare indelade utifrån ålder och kön. Med teknikens hjälp var sammanställningen snabbt klar i tävlingscentralen och Sven Arne Stridh, Österfärnebo IF och Ola Nilsson PRO-riks delade ut priserna. Nya och gamla kontakter och gemenskap hade genomsyrat hela tävlingen och alla kände sig nöjda när de återvände till sina hemorter med målsättningen att ses igen på nästa års riksorientering som går av stapeln i Sala.

Från Gävleborgsdistriktet deltog totalt 12 medlemmar från 8 föreningar. Bland damerna tog Hudiksvallsdamerna Christina Westman ett guld och ett brons och Gun Krohn tog ett brons. Bland herrarna tog Rolf Krohn, Hudiksvall ett silver och Evert Bergström, Forsa två brons, Lars-Ivar Svensson, Kilafors ett silver och Lasse Holm, Storviksbygden ett brons.

Maj-Britt Norlander