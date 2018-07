Läsartext: Per-Erik Hallin på Dellenbaden

Som mest aktiv under -70 och -80-talet har Per-Erik spelat med Carola, Ingemar Olsson, Ulf Lundell med flera. Per-Erik är också känd för att ha turnerat och sjungit med Elvis Presley. Med en sån bakgrund kunde tro att en viss överlägsenhet och skrytsamhet skulle prägla Per-Erik, men av nåt sådant kunde man inte se. Med en ödmjuk framtoning och respekt för sin publik sjöng och spelade han under nära tre timmar. Med korta introduktioner om hur hans sånger kommit till, deras innebörd och betydelse för honom själv, men även för andra.

Han inledde med sången Morronluft som han tävlade med i Melodifestivalen 1985. Sedan följde flera av hans populära sånger från den tid då han var som mest aktiv, men även en hel del nyskrivet material. Per-Erik har en musikalisk bredd vilket han gav prov på. Både visa, folkmusik, pop och gospel behärskar han. Man kunde känna igen både Olle Adolphsson och Ted Gärdestad i melodierna. Han betonade sin kärlek till den svenska folkmusiken och spelade ett eget stycke med respekt med tanke på att han befann sig på klassisk spelmansmark. Trots att Per-Erik närmar sig 70-års strecket märks det inte på hans pianospel. Samma energi och intensitet som tidigare visade han bland annat i låtarna Nothing to fear och Gospel Train och Let it out han är unik i Sverige som pianist.

Det går inte att komma ifrån Per-Eriks tid hos Elvis Presley. För Elvis var all musik med kristet budskap gospel, berättade Per-Erik. När han inte stod på scenen var det den typen av musik han älskade att sjunga. Runt ett piano med goda vänner som en i mängden, berördes han av dessa sånger. Hans absoluta favoritsång var How great thou art (O store Gud). När Per-Erik försynt påpekade att det var en svensk sång fick han en leende kommentar som, ”skämtar du?” Ung och grön, berättade Per-Erik, kände jag mig lite osäker och vågade inte framhärda, med idag vet jag att det var Carl Boberg som skrev den svenska texten i slutet av 1800-talet och melodin kan ha skrivits av en sjöman och slog några takter på pianot hur den kunde ha låtit i valstakt.

Med O store Gud avslutade Per-Erik Hallin sin konsert och fick hela publiken att sjunga med i flera versioner på olika språk.

Peter Stillberg