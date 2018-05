Läsartext: Nu drar Hittaut Hudiksvall igång igen – med invigning i Delsbo

Nya kartor har producerats och dessutom har 150 nya, färska checkpointplatser valts ut – som bara väntar på att bli upptäckta. För att komma igång behöver du en karta – som delas ut gratis med start från den 22 maj, då invigning sker på torget i Delsbo.

Intresset för att leta checkpoints i sin närmiljö har varit stort under tidigare år och de arrangerande orienteringsklubbarna Forsa OK, OK Dellen och Hudiksvalls OK hoppas så klart på samma goda uppslutning i år. Och det bjuds på en hel del nyheter. Till året har en hel del nya områden tillkommit så som Hillsta, Åbo Dansbana och Josefsberg. Dessutom kommer Lintjärn och Friggesund tillbaka, vilka båda är områden som uppskattats mycket av deltagarna.

Det unika med Hittaut är att det är öppet och tillgängligt för alla, dygnet runt. Du kan leta checkpoints när du vill, hur du vill och med vem man vill. Oavsett ålder, kön, kunskapsnivå eller rörelseförmåga – det finns checkpoints i alla svårighetsgrader och med olika tillgänglighet. Att delta i projektet är dessutom helt gratis, då det finansieras av Hudiksvalls kommun, samt sponsorer och bidragsgivare. Allt arbete sköts ideellt av de tre orienteringsklubbarna, som ser en stor vinning i att kartan blir tillgänglig för alla, samt att man kan ge sig ut och orientera när man själv vill. Dessutom genomförs en friskvårdsutmaning bland företag och arbetsplatser samt en skolutmaning bland kommunens skolklasser – för att sporra och aktivera ännu fler.

Det enda du behöver för att komma igång är kartan – vilken är gratis! Vill du ha kartan först av alla behöver du komma till invigningen i Delsbo den 22 maj. Det blir startskottet för årets projekt och därefter kommer kartor att finnas att hämta gratis i kartställ på mataffärer, turistbyrå etc – eller så laddar du ner Hittaut-appen, vilken också är gratis, och nyttjar kartan helt digitalt.

Torbjörn Nilsson, Ok Dellen