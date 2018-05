Läsartext: Höglidenkyrkan hade sommaravslutning i Borgarparken

Den första avslutningen var de dagledigas avslutning på torsdag. Då var samlingen i kyrkan . Dagens överraskning var ett trevligt besök av barnen från förskolan Klippan. Barnen var dagen till ära utklädda till sagofigurer eftersom det firades förskolans dag .

Barnen sjöng flera sånger och fröken Lotta talade med barnen om att ha ett mjukisdjur att känna sej trygg med. Efter deras framträdande serverades en god lunch och några gemensamma sånger sjöngs. Nästa träff blir efter sommaren.

På fredagen var det dags för de minsta barnens avslutning. Sjung Gung som samlas varje fredag och sjunger och leker. Under året har flera hundra barn och anhöriga kommit på fredagarna för gemenskap med varandra, sjunga, leka och fika.

Naturligtvis samlades alla i parken den här sista dagen för säsongen för att vara tillsammans, leka och sjunga av hjärtans lust. Att vädret var underbart gjorde inte samlingen sämre.

Så kom då fredagskvällen och då var det ungdomarna från 10 år som samlas varannan fredagskväll till FROG på avslutning med sina föräldrar i Borgarparken. Ungdomar och föräldrar spelade brännboll och det var fart i benen på alla åldrarna De slog bollen, sprang, tog lyra, brändes och varvade. Alla lekte av hjärtans lust.

Eter en välförtjänt fika samlades unga och äldre, och kvällen med sitt lite svala väder avslutades med att alla stod i ring och tackade varandra för en fin kväll.

Söndagens avslutning var för söndaxgruppen , som är en variant av söndagsskolan . Varje söndag i samband med gudstjänsten har barn och yngre ungdomar en träff och nu är det dags för sommaruppehåll.

Ylva Timan Olofsson som ansvarade för programmet hälsade välkommen och dagens överraskning var kören Soul children som består av ungdomar som älskar att sjunga i kör. Körer finns i många länder och ibland sjunger de tillsammans med andra körer De började med att sjunga sin signaturmelodi We are the soulchildren De andra körerna Happy och Glädjesjung sjöng därefter några sånger.

Dagen huvudgäst Anna Karin Edeborg kom därefter inflygande iklädd superdräkt och det väckte stor glädje och förvåning hos den yngre skaran.

Hon talade sedan och hade bilder på de olika bästakompissuperhjältarna som finns: Batman, Spindelmannen Bamse med flera. Den verkliga superhjälten är Jesus som finns med oss och till honom som man kan be om hjälp och vägledning.

Alla sånggrupper sjöng mot slutet tillsammans några sånger och som sista sång var Välsignelsen tonsatt och sjöngs av alla. Efter festen åkte alla ner till Borgarparken där lunch och fika serverades. Nu är det sommarlov för aktiviteterna.

Maj Anita Persson