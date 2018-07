Läsartext: Gröntjärnsvandringen

200 vandrare strålade ikapp med solen och det var det perfekta vädret för att göra en tur på tolv kilometer. Ja, man kunde förstås även välja att gå tre eller sex kilometer så det passar alla efter fysisk hälsa och kondition. Nu fick man åter uppleva en hög vattennivå i Gröntjärn. Det har under flera år varit väldigt lågt och undran har funnits om det skulle öka igen. Trots den torra sommaren så gjorde nog den snörika vintern att grundvattnet steg och det har gett resultat nu denna försommar då det stigit rejält.

Vid tjärnen kunde man få en kopp kaffe av Åke och Anna-Stina Larsson. Hembakta bullar är det till. Vid målet i Bratthe kan man sätta sig ner och äta hemlagad soppa med bröd som bakats under veckan i Ängebo IK s klubbstuga. Där möblerar vi om till bakstuga för en dag och kavlar kakor i rasande fart. Karin -91 och Astrid 85 är still going strong och serverar soppan vid målet. Vi i ÄIK är tacksam till alla ideella krafter som ställer upp för att arrangemanget skall gå i lås. Eftersom alla är så glada å nöja och hoppas få komma tillbaka till vandringen så packar vi nu undan alla saker igen och säger väl, vi ses igen nästa år.

Maj-Lis Wikström