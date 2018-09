Läsartext: Årets Enångrare 2017 utsedd: "Han tvekar aldrig att göra en insats för bygden"

Han fick mottaga diplom och blommor från styrelsen, som lyckades överraska honom.

Motiveringen löd: "För sin livsgärning, att med stort ansvar och engagemang ha verkat för bygdens bästa inom föreningsliv och som samhällsbärare, utses Stig Sundin till årets Enångrare 2017. Han har ingått i ett otal styrelser under åren, däribland sedan starten i hembygdsföreningen, där han aldrig tvekar att göra en insats. Under åren har han varit ordförande i sju av ortens föreningar. Stig har dessutom representerat Enånger genom att ha varit förtroendevald under många år och därefter varit ansvarig kom kommunens revisor."

Stig var med och startade hembygdsföreningen 1972 och var även ordförande under många år.

Kristina Borin