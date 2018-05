Läsarbild: Kick-off för Hittaut i Delsbo

Så var det hela igång! Det vill säga Hittaut Hudiksvall! På Delsbo-stintans torg i Delsbo samlades intresserade för att få första kartorna vid invigningen den 22 maj. Tal hölls av projektledaren Andreas Davidsson, assisterad av representanter från orienteringsklubbarna, Lennart Winberg Hudiksvalls OK, Jan-Gunnar Swärd Forsa OK och Torbjörn Nilsson OK Dellen. Den senare förrättade klippet på linan och sen blev det rusning efter kartor och letande efter checkpoints.

Kartor hade kommit i begränsad upplaga pga vissa problem vid tryckeriet, så det tog slut på vissa utlämningsställen. Ny sändning är lovad inom kort.

Torbjörn Nilsson