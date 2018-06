Läsartext: Revansch i fisket

Det blev en brödratrio som tog hem tävlingen. Hampus Lindberg vann tack vare en fisk i slutminuten. Han fick ihop 350 gram. Hans bror Pontus blev tvåa med 270 gram. Trean storebror Alexander lyckades få ihop 80 gram.

I det strålande vädret trivdes både fiskare och föräldrar. Några av de yngre tröttnade efter halva tiden eftersom de inte fick något napp. Men då smakade korven och drickan desto bättre.

Vallsta Bygderåd anordnar denna tävling för att ge fiskeintresserade ungdomar chansen att fiska under säkra former. Flytväst är obligatoriskt och uppsyn sker under kvällen. Eftersom ungdomarna är under 15 år, behövs heller inget fiskekort.

Till nästa år kan det hända att Bygderådet byter fiskeplats. Men den så kallade piren i Onsäng, där både fjolårets och årets tävling avgjordes, med Ljusnan på den ena sidan, och Storvågen på den andra, bjuder på lättillgängligt fiske. Under tävlingen får både spinn och mete användas.

Bosse Johansson