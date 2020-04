Hälsingland live: Se första gratiskonserten – Östen med resten i premiären

Coronapandemin har ställt in i princip alla kulturevenemang under våren. En ny satsning från Bollnäs kulturhus – som du kan se gratis via helahälsingland.se – flyttar in konserterna i ditt vardagsrum och mobil.

Nedan kan du se konserten, med start 19.30:

Projektet Hälsingland live kommer med start tisdag den 28 april att sända sex digitala konserter med lokala artister.

Konserterna har spelats in på Bollnäs kulturhus som liveuppträdanden – som sedan sänds gratis på webben.

Ett annorlunda sätt jämfört med de vanliga konserterna som Bollnäs kulturhus brukar arrangera.

– Det här är så otroligt spännande och på många sätt väldigt annorlunda. Det är ju ett nytt format för såväl musiker som publik och det är en utmaning att göra denna kulturupplevelse så attraktiv som möjligt. En sån utmaning är det roligaste jag vet, säger producenten Emil Westberg.

Beskriv magkänslan inför första konserten?

– Det känns mycket bra och väldigt varmt i hjärtat. Att vi är där vi är i dag och har kommit så långt i det här projektet känns så fint och kul! Och med så proffsiga personer vid min sida, såväl tekniker som filmare och musiker så kan inget gå fel!

Först ut i raden av artister är Östen med resten. Vi tog tempen på frontfiguren Östen Eriksson inför premiären.

– Initiativet är otroligt snyggt, även dramaturgiskt. Vi har ju spelat i tv förut och man fick ta fram den tanken. När vi inte spelar inför applåder får vi flamsa lite med varandra i stället, säger Östen Eriksson.

Enligt honom kommer konserten att vara precis som en direktsändning, inklusive vissa felspelningar.

– Men det skulle göras som en livekonsert, så det får man ha med.

Hur känns det att göra det här i dessa coronatider?

– Det som är roligt är att man kan känna sig nyttig och göra att folk kan känna sig lite bättre, i den situation vi befinner oss i. Jag tror att folk saknar kulturen. Det räcker inte att bara läsa böcker och titta på tv, säger Östen Eriksson.

Här är alla artister och tiderna för konserterna:

Tisdag 28 april kl 19.30 - Östen med Resten.

Torsdag 30 april kl 19.30 - Lena Jonsson Trio.

Tisdag 5 maj kl 19.30 - Pär Engman.

Torsdag 7 maj kl 19.30 - Kristin West, Erik Rydvall och Ale Möller.

Tisdag 12 maj kl 19.30 - Anna Sahlene och Blues Transfusion.

Torsdag 14 maj kl 19.30 - Per Persson och Nya Packet.

Projektet Hälsingland Live arrangeras av Kulturenheten, Bollnäs kommun, med stöd av Bollnäs Bostäder, Bollnäs Energi, AEFAB, Ljusdalshem, Studieförbundet Bilda och Hälsinglands Sparbank, samt helahälsingland.se.