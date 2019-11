Hälsingesegrar i Östersund

– Jag valde att göra ett drag tidigt då jag visste att ledare kan gå riktigt fort ett varv, förklarade Rikard.

I ett treåringslopp segrade Joakim Reiser-tränade Klack Saga tillsammans med Mats Djuse. Släppte ledningen efter en bit till Solstjärna A.C. och fick fritt fram när denna bröt ut och krånglade i början av upploppet.

Ulf Ohlsson vann med Jan-Olov Persson-tränade Nygårds Josefin som höll farten starkast mellan hästar på upploppet.

– Hon fick ta det lite lugnt och trava in sig, sedan körde jag på lite sista varvet, förklarade Ohlsson var hon så sent kom in i loppet.

– Hon har galopperat väldigt mycket, men skötte sig idag och det var tacksamt, tillade Ulf.

MATS PERSSON