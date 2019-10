Hälsingeprofiler i musikaliskt samarbete – släpper låt tillsammans: "Det häftigaste jag har gjort"

Den Söderhamnsbördiga artisten Anna "Sahlene" Sahlin och författaren och föreläsaren Mikael Reijer, bosatt i Marmaverken, träffades för två år sedan genom den gemensamma vännen och artisten Dogge Doggelito. Personkemin stämde och de bestämde sig för att göra någonting tillsammans.

Först blev det en föreläsningskväll i Bollnäs och på vägen därifrån fick Anna Sahlin en idé.

– Vi hade ett trevligt samtal i en bil där Mikael berättade om sin föreläsning. Det var speciellt ett citat som fastnade, "You’re Just One Story Away". Det slog an något hos mig, säger hon.

Läs också: Mikael Reijer vill motivera människor – skrev bok om att förverkliga drömmar

Inspirerad av Mikael Reijers ord skrev hon en låt som nu är redo att släppas.

– När hon var klar satte vi oss och gick igenom låten. Hon hade träffat bra med budskapet, säger Mikael Reijer som nu använder låten i sina föreläsningar.

Trots att det är Anna Sahlin som skrivit "You’re Just One Story Away" är det bådas låt och det verkar som att samarbetet kan fortsätta. Den 17 december kommer de att stå på scen tillsammans i Stockholm.

– Det ska bli väldigt roligt. Det är kul med fruktbara samarbeten och föreläsningar är ett medium som korsar det jag gör. Det handlar om att stå på scen och förmedla ett budskap. Det här har blivit mycket större än vad vi trodde på vägen hem i bilen, säger Anna Sahlin.

Läs också: Sista trivselkvällen på berget drog storpublik: "Det är ju Anna Sahlene som är bäst"

När hon föreläste i Bollnäs var det första, och hittills enda, gången hon gjorde något sådant. Föreläsningen heter "Trägen vinner" och i december ska hon framföra en komprimerad variant av den. Därefter ska Mikael Reijer hålla sin föreläsning och sedan ska de framföra låten tillsammans. Frågan är om Mikael Reijer också kommer att sjunga.

– Nej, det överlämnar jag till Anna. Jag håller mig i bakgrunden och körar lite, säger han.

Mikael Reijer har länge beundrat Anna Sahlins arbete och han är väldigt glad över att få jobba med henne.

– Det här är det häftigaste jag har gjort. Jag kan knappt beskriva det, säger han.

Anna Sahlin håller just nu på att jobba med en musikmonolog som hon planerar att sätta upp nästa år. Där får hon nytta av sina erfarenheter som föreläsare och hon utesluter inte att utforska föreläsandet ännu mer i framtiden.

– Det kan hända att istället för att låta föreläsningen ligga i en låda kanske jag tar tag iden och gör något mer. Men det är inget som är planerat, säger hon.

Låten "You’re Just One Story Away" släpps fredag den 4 oktober.

Läs också: Mikael Reijer bantade 60 kilo: "Jag har aldrig ätit så mycket"