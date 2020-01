Hälsingegården räddades från lågorna – stort pådrag vid dramatiska branden: "Det känns jobbigt i dag"

Det var stort pådrag vid hälsingegården Hisved utanför Långhed under onsdagskvällen när den stora branden bröt ut. Totalt var fem bilar från räddningstjänsten på plats i släckningsarbetet, och det var ett antal dramatiska timmar innan branden var under kontroll.

Hemma hos Ivar och Kersti Hisved dagen efter är det inte mycket kvar av det fristående pannrum som orsakade branden. Halva byggnaden är nedbrunnen till grunden. Allt som är kvar är sotrester.

– Det känns jobbigt i dag såklart. Vi får se om vi bygger upp ett nytt pannrum eller hur vi gör, säger Ivar Hisved samtidigt som han visar resultatet av branden.

Hur började allt?

– Jag gjorde eld i pannan som vanligt och skulle efter en stund fylla på mer ved. Då märkte jag att en lampa på vedpannan inte lyste och hörde också att det rann vatten någonstans. Jag gick in och såg då att hela pannrummet var fyllt av vattenånga, säger Ivar Hisved, och fortsätter:

– Jag misstänkte något vattenläckage så jag satte fart mot vårt hus för att stänga av vattnet men kom bara till bron då jag hörde en stor explosion. Då kollade jag mot pannrummet igen och då brann det för fullt.

Du hade alltså precis lämnat pannrummet när det small?

- Ja, en halvminut eller något sådant handlar det väl om, säger han.

Kersti Hisved ringde brandkåren samtidigt som Ivar sprang ut med två brandsläckare mot pannrummet.

– Det gav inte någon större effekt om vi säger så, berättar Ivar.

Brandkåren kom med flertalet bilar, både från Bollnäs och Edsbyn, men fick i ett första skede inte stopp på branden och man blev tvungen att hämta mer vatten i Alfta. Då var läget kritiskt eftersom det fanns en risk att branden skulle sprida sig.

Ivar fick hjälp av sin son för att med en grävmaskin ta sig in mot pannrummet via ett hål i väggen, för att lasta ur all ved som låg därinne. När de väl fick ur veden ur byggnaden och när brandkåren kom tillbaka fick man branden under kontroll.

– Det var några kritiska timmar. Men vinden var på vår sida får man säga. Hade det blåst mycket och åt andra hållet hade nog elden kunnat röra sig mot vårt hus. Då hade det kunnat bli mycket värre.

Räddningstjänsten har jobbat hela natten och idag har Ivar själv i uppdrag att hålla lite koll på pannrummet som fortfarande ryker. När vi hälsar på har Ivar Hisved fullt upp med att spruta vatten mot pannrummet. Senare under dagen är planen att resterna av byggnaden ska rivas ner.

Inte mycket sömn i natt?

- Nej, det var lite mindre än vanligt och nu har vi en del att jobba med. Men det ska lösa sig. Det blir bra.

Vi sände live från platsen, se repris av sändningen här: