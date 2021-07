Hälsinge marknad inställt igen – smittorisken för stor: "Känns hemskt att det inte blir av"

Som en konsekvens av den ihållande pandemin väljer Hälsinglands mest publikdragande evenemang att ställa in för andra året i rad.

Ett vanligt år lockas runt 60 tusen besökare till Hudiksvall under första helgen i september för att besöka den traditionsrika marknaden.

Att den nu återigen ställs in är ett hårt slag mot arrangörsföreningarna och knallarbranschen, men även för Hudiksvall som stad, säger Hans Bäckström.

– Det genererar otroligt mycket pengar till näringslivet i kommunen. För affärer, restauranger och hotell. Så det är klart att det är ett stort ekonomiskt bortfall på flera plan.

Under året har förberedelsearbetet inför marknaden genomförts precis som vanligt. Från att läget såg mörkare ut i vintras har hoppet om att arrangemanget skulle äga rum ökat stegvis, berättar Hans Bäckström.

Men efter samråd och många möten med smittskyddsläkare kom arrangörsföreningarna Strands IF, Hudiksvalls IF och Hudiksvalls FF, och Hälsinge Marknads kommitté överens om beslutet att ställa in.

– När vi kommer in i steg 4 av folkhälsomyndighetens avvecklingsplan kommer det fortfarande ligga en hel del restriktioner kvar. Med tanke på storleken av marknaden finns det tyvärr inte en chans att genomföra säkert helt enkelt, säger Hans Bäckström och fortsätter:

– Risken att folk ska gå på marknaden och bli smittade är oroväckande stor, så vi måste ta vårt samhällsansvar i det här fallet.

Att istället arrangera Hälsinge marknad i en mindre anpassad variant är ett alternativ som övervägts.

– Vi tittade på det förslaget men förutsättningarna gör att det är svårt att få till. Vi kan inte begränsa antalet besökare och med tanke på hur mycket folk det kan bli är det svårt att hålla säkert.

Det var med sorg som arrangörerna fick ta detta beslut, konstaterar Hans Bäckström. För egen del skulle det här året innebära hans 40-års jubileum som marknadsgeneral.

– Jag känner en oro för framtiden i knallarbranschen. Medelåldern bland de dryga 400 knallar som brukar besöka oss är hög och frågan är om man orkar eller har råd att fortsätta, säger han.

En av alla de knallar som årligen besöker Hälsinge marknad är Håkan Persson som driver Perssons delikatesshandel tillsammans med sin son Robert Persson.

– Det känns hemskt att det inte blir av, att åka till Hudik varje år är verkligen en höjdpunkt och tradition för oss knallare. För mig skulle förra året innebära det femtionde året i rad på plats, berättar Håkan Persson.

Familjen Perssons delikatesshandel brukar åka landet runt varje år för att delta på olika marknader, men de senaste åren har hela branschen varit inställd i princip, berättar han.

– För knallarna har det varit förödande och jag känner väldigt många som blivit tvungna att lägga av. De har behövt sluta med deras passion för att skaffa ett "riktigt" jobb som vi brukar säga.

Pandemin har varit prövande, nu kan inte Håkan och Robert åka ut i landet för att sälja ost och chark på samma vis. Istället överlever de på försäljningen i deras butik hemma i Valskog.

– Man får tänka om och dra ner på utgifterna. Men vi hoppas att vi ska kunna besöka större marknader såsom den i Hudiksvall snart igen i normala förutsättningar.