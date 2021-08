Hälsingarna som stred för Lincoln i det amerikanska inbördeskriget

När man pratar om Erikjansarna från Hälsingland går tankarna ofta till utvandringen och starten av kolonin Bishop Hill i Illinois. Vad många inte känner till är att invånarna i Bishop Hill satte upp ett eget militärkompani som stred i amerikanska inbördeskriget 1861-1865. Många av soldaterna kom från Hälsingland. Erik Berglund från gården Fiskra i Tranberg, Alfta, var en av dem.

Eric var endast en ung pojke när familjen emigrerade från Alfta år 1846. Pappa Anders Olsson Berglund var en av ledarna inom Erikjans-rörelsen och hade arrangerat det omtalade bokbålet i Tranberg. När Erikjansarna blev allt hårdare ansatta av kyrkan och svenska myndigheter beslutade de sig för att emigrera med rörelsen till USA.

I oktober 1846 avreste familjen och totalt 183 emigranter från Gävle med briggen New York. Överresan blev dramatisk då de överraskades av en storm i Nordsjön och skeppet sprang läck utanför Antwerpen. Lite turligt fick de lotshjälp in till engelsk hamn för reparation. Reparationen tog sex veckor och totalt tog överresan fem månader. De ankom slutligen till New York i slutet av mars 1847.

I den religiösa kolonin Bishop Hill i Illinois växte Erik upp med sin familj, men kolonin kom under den andra halvan av 1850-talet att alltmer splittras. I början av 1860-talet upplöstes kolonin och en rad rättegångar tog vid för att bringa reda i skulder och uppdelningar av mark.

När det amerikanska inbördeskriget startade 1861 hade dock invånarna i Bishop Hill varit framsynta och på egen hand satt upp ett svenskt Home Guard-kompani under ledning av en dalmas vid namn Eric Forsse. President Lincolns nordstatsarmé hade vid den här tiden stort behov av trupper.

I december 1861 blev därför det svenska kompaniet, med Erik Berglund som löjtnant, rekryterat som Company D i Nordstatsarméns 57:e frivilliga infanteriregemente.

Historikern Roger Kvists efterforskningar om kompaniet visar att Kompani D bestod av minst 143 svenskar varav Erik, som i USA tog namnet Eric Bergland, var en av dem. I dag finns säkerställda uppgifter om minst 24 gävleborgare i rullorna, varav många kommer från Alfta och Bollnäs.

Elddopet för kompaniet kom vid Shiloh i Tennessee, april 1862. Eric var då endast 18 år gammal och i striderna deltog också Alfta-bröderna Hans och Olof Wickström, 18 och 25 år gamla. Slaget vid Shiloh var det blodigaste slaget som USA ditintills hade skådat. Hälsingarna kom att hamna mitt i striderna.

Det svenska kompaniet och nordstatsarmen överraskades totalt på morgonen den 6 april av cirka 45 000 sydstatssoldater som under den mörka natten smugit fram till positioner endast ett hundratal meter från Nords främsta posteringar. Massanfallet som följde skördade enorma förluster, men Nordstatstrupperna lyckades fördröja framryckningen och undgå att bli helt nedträngda i Mississippi river.

Under natten till 7 april forslade Nord-sidan över ett stort antal nyanlända trupper över floden och påföljande morgon inleddes ett rasande motanfall. Syds trupper drevs på flykt och segern gick till General Grant och hans närmare 67 000 nordstatssoldater i området.

De totala förlusterna för båda sidor var enorma vid Shiloh. På två dagar räknades drygt 23 000 skadade, dödade eller försvunna. Eric och D-kompaniet klarade sig dock relativt bra, endast två döda och fjorton sårade, trots att de utsattes för hård artillerield och vid ett kritiskt tillfälle var nära att bli omringade.

Sårade hälsingar vid Shiloh var Andrew Lock, Alfta, Lars Andersson, Bollnäs, A G Werner, Bjuråker och John P Beck, Järvsö.

Eric Berglands befälskollega Eric Johson (son till profeten Erik Janson) skriver bland annat följande om förödelsen:

”Måndag 8 april. I dag har varit den sorgligaste dagen för mig. Krig är en hemsk sak. Men inget är värre än att gå över slagfältet efter en strid. I dag gick jag ut med en grupp för att begrava de döda. Vi begravde alla från regementet tillsammans, precis där vår flagga stod under striden. Slakten på båda sidor är fruktansvärd ...”

Kompani D och Eric deltog därefter i ett antal större slag till krigets slut. Vid striderna om Corinth dog Olof Wickström, Alfta, av svåra skador den 7 oktober 1862. I Slaget om Resaca (Georgia) deltog kompaniet också, samt i Schermans marsch mot Atlanten. I den stora segerparaden i Washington fick kompaniet slutligen emotta nationens hyllningar.

Eric Bergland klarade sig igenom hela inbördeskriget utan några allvarliga skador. Strax innan krigsslutet blev han som förste svensk antagen till militärhögskolan West Point. Han gick ut som kursetta med bästa betyg och arbetade därefter inom det militära och avslutade den militära banan med majors grad.

Eric gifte sig med en kusin till president Ruther B Hayes hustru och bodde i slutet av sitt liv i Baltimore där han avled 74 år gammal den 3 november 1918. Totalt beräknas över 2 000 svenskar ha stridit i det amerikanska inbördeskriget.

Anders Fährlin

Kompani D med ursprung Gävleborgs län

Peter M. Wickstrom, Mo, kapten, född 3 mars 1837.

Eric Bergland, Alfta, löjtnant, född 21 april 1844.

Andrew G. Warner, Bjuråker-Norrbo, kapten, född 13 juli 1837. Skadad i armen vid Shiloh 6-7 april. Senare befordrad till kapten för 63:e Coloured Infantery Regiment.

Peter Nelson/Nilson, Bollnäs, sergeant.

Olof Wickstrom, Alfta, korpral, född 26 augusti 1836. Skadad vid Corinth den 3 oktober 1862, död av skadorna 7 oktober 1862.

Jonas Allstrom, Alfta, sergeant, född 14 mars 1840.

Swan J. Norden, Mo, musikant. Död av sjukdom vid Mound City, 15 januari 1864.

Meniga

Peter E Anderson, Ovansjö.

Peter Andersson, Bollnäs, född 21 oktober 1839. Deserterade vid Pittsburg Landing, Shiloh, 18 april 1862.

Lars Andersson, Bollnäs, född 3 juni 1840. Skadad i vänster sida vid Shiloh, april 1862.

John Beck, Järvsö, född 18 december 1818. Skadad i låret vid Shiloh, april 1862.

Crow/Crone, Andrew, Ockelbo. Död av sjukdom i Columbus, Kentucky, 4 september 1862.

Eric Callin, Ockelbo.

Jonas Forsell, Voxna, född 16 februari 1842. "Begick sjelfmord i galenskap den 27 juni 1865 i Louisville".

John O Johnson, Bollnäs.

Hans Johnson, Alfta, född 16 december 1843.

Jonas Lindgren, Bollnäs, född 20 november 1829.

Andrew Lock, Alfta, född 2 november 1823. Skadad i armen vid Shiloh 6-7 april 1862.

Jonas Moberg, Alfta. Död av sjukdom på regementssjukhus i närheten av Corinth den 24 augusti 1862.

William Olson, Ockelbo.

Peter Peterson, Alfta, född 26 december 1840. Befriad 10 juli i Corint för sjuklighet.

Nels Tilman, Alfta. Död vid Rome, Georgia, 15 juni 1865.

Jonas Westlund, Alfta, född 1823. Död på regementssjukhus i närheten Corinth den 9 juli 1862.

Hans Wickstrom, Alfta, född 21 september 1844.