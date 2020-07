Håkan Stenberg till minne

Men vi som var med, vi minns mycket väl en sympatisk människa och skribent. Håkans penna var lågmäld, humoristisk och elegant, han var en bildad och välformulerad journalist, sprungen ur femtio- och sextiotalens ideal. Han växte upp i Göteborg, som äldst av tre bröder, men hade sina rötter i Hälsingland.

Hösten 1978 anställdes Håkan som sportreporter på Ljusnan. Det fanns ett genuint sportintresse i familjen, pappa Nils var under ett antal år ordförande för Svenska skidförbundet, brorsan Ulf blev mångårig sportreporter på Göteborg-Posten. Den motorintresserade Håkan hade dessutom varit redaktör för Allt om MC under en tid.

När Håkan började på Ljusnan var han 33 år, gift med Runa, de hade pluggat i Uppsala men nu flyttat hem till Edsbyn och arbetade båda som lärare på realskolan. Redaktionen han kom till bestod av ett stort gäng reportrar, fotografer, redigerare, upplagorna sköt i höjden och det var en generationsväxling på gång.

Vi hade kul på jobbet, Ljusnanhuset rymde många människor på flera avdelningar, där tryckpressen var hjärtat i arbetet med en tidning som var fast förankrad i bygden sen 1912.

Håkan lämnade sportredaktionen och hade under många år ansvar för polis- och tingsbevakning, det sistnämnda var omfattande under några decennier. Han var en noggrann och påläst reporter som tillbringade mycket tid på rättegångar i gamla tingshuset i Bollnäs. Han blev också en mycket omtyckt krönikör, med humoristisk blick för tillvarons tillfälligheter.

Håkan och Runa förde från början med sig en känsla av moderna tider. På näthinnan satt bilden av ett smart ungt par med tuffa bilar och så jazzmusiken, förstås. De läste mycket, reste långt på somrarna. På väggen ovanför Håkans skrivbord satt en bild fastnålad under alla år; ett tält, en motorcykel, en solbränd Runa som ler mot kameran, någonstans ute i Europa.

Den svävande blå tonen, jazzens blue note, var Håkan Stenbergs musik. Hemma i fåtöljen kunde han njuta av allt från Lars Gulin till Miles Davies, Chet Baker, Frank Sinatra, Stan Getz, Putte Wickman, Monica Zetterlund, alla och många, många fler var delar av hans omfattande och till vissa delar unika skivsamling. Håkan var redan från starten och många år framåt aktiv i programgruppen för Jazz i Svaben.

Han var en cool, kunnig cat som njöt av jazzmusiken, en god engelsk deckare och en fin whisky lika mycket som han njöt när Edsbyns IF spelade match på Ön eller när han själv på senare år gick en golfrunda på Rösabergsbanan.

Håkan Stenberg gled försynt ur tiden den ovanliga sommaren 2020.

Visst, de sista åren var präglade av sjukdom. Men vi minns Håkan, en vänlig och intresserad man, en yrkesman som gick på jobb med block och penna, som satt vid sin skrivmaskin och sin dator i mer än trettio år.

Runt 2014 bestämde han sig för att låta sin stora skivsamling skingras. Jazzklubben i Bollnäs fick ta emot en raritet, en samling boxar med restaurerade gamla inspelningar och värdefullt textmaterial. På frågan om han inte skulle komma att sakna sina skivor svarade Håkan:

”Jag har lyssnat så länge på jazz att jag har allt memorerat i huvudet. Nu lyssnar jag inte så mycket längre och jag klarar mig på några få skivor. Då är det bättre att det kommer till nytta hos andra.”

Hejdå Håkan, du fick oss att le I våra hjärtan /you made us smile in our hearts.

Malena Hilding, för alla gamla arbetskamrater på Ljusnan