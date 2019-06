Alla kan shuffla med Julle United – siktar på cheerdansgrupp för funktionsnedsatta

Dansföreningen Julle United arrangerar 17 - 20 juni ett sommarläger för barn med funktionsnedsättning som vill pröva på cheerdans. Cheerdans är en blandning mellan cheerleading och dans, men med mindre fokus på akrobatiska inslag.

Under de fyra dagarna får barnen utgå från lek och skoj i olika dansinspirerade rörelser, lära sig räkna som dansare gör och öva in en koreografi.

– Den måste vara lagom svår så alla kan hänga med, säger Sanna Jonsson en av de två instruktörerna.

Hudiksvalls gymnastikförening har sedan tidigare kursen Alla kan gympa som är till för unga med funktionsnedsättning och vill syssla med gymnastik. Efter samtal med dem har nu instruktörerna Sanna Jonsson och Emelie Holmberg från Julle United arrangerat sommarlägret Alla kan dansa.

– Vi vill starta upp en grupp under hösten som kan få öva under en hel termin, säger Sanna Jonsson.

Möjligheterna till den här typen av aktiviteter för unga med funktionsnedsättning är väldigt begränsade både i Hälsingland och i hela Sverige. Endast en annan grupp i landet sysslar med cheerdance för unga med funktionsnedsättningar enligt Sanna Jonsson – och den finns i Haninge.

Deltagarna varierar i åldrarna från 5 - 17 år men en av de yngsta Ellen Mohlén från Delsbo är faktiskt ingen nybörjare. Hon har dansat folkdans tidigare och älskar all form av dans och musik. Under uppvärmningen som innehöll dansstopp fick Ellen höra sin favoritlåt Let it go från filmen Frost och hon tycker det gått bra hittills.

– Det är så bra att det finns såna här aktiviteter som utgår från vad barnen själv gillar, säger Ellens mamma Linn Schibbye. Hon håller med om att det är svårt att hitta liknande aktiviteter för barn med funktionsnedsättning, så kallad paracheerleading.

Efter sommarkursen hoppas instruktörerna Emelie och Sanna att man ska få ihop deltagare som kan cheerdansa under höstterminen. Sanna arbetar till vardags som fritidspedagog med flera av kursdeltagarna och har själv ett förflutet som tävlingsdansare.

Om Sanna får önska skulle det i framtiden även finnas en möjlighet för en paracheergrupp från Hälsingland att tävla.

– Det vore en dröm att få åka ut och tävla, berättar Sanna, i framtiden skulle man kunna åka och delta i VM.

Först ska dock koreografin läras ut. Barnen får sina pom-poms, instruktörerna ställer sig på plats och de första takterna av Viktor och Samirs Shuffla ljuder ur högtalarna. På onsdagen kommer koreografin visas upp på A-assistans sommarfest och på torsdagen avslutas kursen med en egen fest med dans och popcorn i Julle Uniteds lokaler.