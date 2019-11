Gustav Ericsson: Skattebetalarna ska inte stå för mjukgörande salvor – det får medelklassföräldrarna göra själva

Under den förra mandatperioden var Stefan Löfven och den rödgröna regeringen tvungna att stödja sig mot Vänsterpartiet. Då fanns det inget Januariavtal och inte heller några nyliberala reformagendor som tyngde socialdemokratin, utan det var Jonas Sjöstedt som var garanten för att Löfven kunde ta över makten.

Genom att bjuda in Vänsterpartiet till maktens grytor kunde Socialdemokraterna samtidigt behaga den progressiva vänsterfalangen av partiet, något man helt misslyckats med att göra genom överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Det har S-politruker och spinndoktorer blivit varse i de senaste opinionsmätningarna.

Men där och då var det ett kaxigt vänsterparti som förhandlade om och fick igenom flera tunga sakpolitiska vinster. Gratis glasögon, gratis kollektivtrafik under sommarlovet och gratis läkemedel för barn och ungdomar. Det fullkomligt strösslades med hjärtevärmande reformer som fick Alliansen och borgerligheten att framstå som kallhjärtade högerspöken.

Eller ja, gratis och gratis. Det var kostsamma reformer i miljardklassen som vänstern fick igenom. För man gör klokt i att komma ihåg: Varje krona som staten spenderar har någon annan arbetat ihop.

Det engelska uttrycket ”There ain't no such thing as a free lunch”, på svenska ungefär "Det finns inga gratisluncher", kunde inte vara mer sant. Det finns alltid någon annan som betalar. Så även när det gäller vänsterförslag som finansierats genom höjd inkomstskatt.

”Vi vill ha en välfärd som man kan lita på. Vi vill att varje förälder ska ha råd med medicin till sina barn och inte behöva välja på en ny vinteroverall eller astmamedicin” dundrade Ulla Andersson, Gävlebo och ekonomisk-politisk talesperson hos Vänsterpartiet, till SVT inför beslutet.

Det är nog få personer, oavsett partibok, som vill att barnföräldrar ska tvingas välja mellan en ny vinteroverall eller astmamedicin.

Jämförelsen är också direkt missvisande eftersom ekonomiskt utsatta familjer kunde få hjälp att betala barnens läkemedel, även innan vänsterns gratisreform 2016.

Socialstyrelsen har nu utvärderat reformen, något GD tidigare rapporterat om. Siffror visar att antalet uttagna förskrivna läkemedel till barn och ungdomar har ökat med 22 procent sedan 2015. När det gäller kortisonsalvor, mjukgörande salvor, nässpray och allergimedel har uttagen ökat med hela 500 (!) procent.

Flera av de här läkemedlen går att köpa receptfritt, ofta till och med i livsmedelsbutikerna. Men sedan reformen infördes har föräldrar till barn fått en möjlighet att få ut dem gratis, vilket görs – i råge.

Socialstyrelsens utvärdering visar nämligen att läkare har reagerat på att föräldrar ställer krav på att få ut mer medicin än vad barnet faktiskt behöver. Många gånger läkemedel som inte alltid är medicinskt motiverade. Att ta godis från barn sägs vara enkelt, nu tycks det även gälla receptbelagda läkemedel.

Oavsett hur många hjärtan som tilltalas av gratis medicin för barn, så kostar det skattebetalarna en halv miljard kronor – årligen. Det är pengar som skulle göra mer skillnad genom att göra barn och ungdomspsykiatrin mer tillgänglig, än att strösslas över medelklassens barnföräldrar som skriver ut mjukgörande salvor till sig själva.

Nej, Vänsterpartiet brukar ofta varna för vinster i välfärden, men i det här fallet är det nog mer motiverat att varna för vänstern i välfärden.