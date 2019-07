Gustaf Svenungsson: Regeringens dubbla budskap om flyget

För drygt en månads sen (13/6) släppte regeringen ett pressmeddelande som har fått allt för lite uppmärksamhet. Det lyder:

”Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bereda, pröva och fatta beslut om utbetalning av stöd till icke statliga flygplatser i Norrland. Stödet betalas ut som en kompensation till flygplatserna om flygskatten inneburit ökade driftsunderskott.”

Anmäl text- och faktafel

Läs det citatet en gång till. Regeringen, med det flygfientliga Miljöpartiet i spetsen, vill alltså kompensera flygplatser för de ökade kostnader som härrör från den av regeringen införda flygskatten.

Syftet med, den för klimatet verkningslösa flygskatten, är att människor av kostnadsskäl ska välja tåget framför flyget. Det krävs inte nobelpris i fysik för att inse att en direkt konsekvens av en flygskatt är att redan fullbokade och illa åtgångna spår och tåg blir än mer fullbokade och att flygbolag och flygplatser med knackig ekonomi går omkull. Som följd av detta fördyras och försvåras resandet än mer utan att någon egentligen nytta för klimatet har skapats. Hårdast drabbat är som vanligt regioner ute i landet där tåget inte går och flygplatsen utgör enda snabba vägen till Stockholm.

Att ha så dubbla budskap som regeringen har i frågan om flyget är svårslaget.

Om regeringen och Miljöpartiet hade varit stolta över sin politik och dess följder hade de stått upp för den och argumenterat för den, och på så sätt haft en del av sin heder i behåll. Nu gör de inte det. I stället vill regeringen både äta kakan och ha kvar kakan, då de samtidigt som de vill behålla flygskatten vill kompensera flygplatser vars resenärsantal sjunkit (vilket ju är hela syftet med skatten).

Det är inte första gången som regeringen talar om flyget med kluven tunga. Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att människor ska flyga mindre, men tar själv flyget i stället för färjan till Visby. Vidare satsar regeringen via Swedavia 44 miljarder på Arlanda fram till 2025, samtidigt som miljöminister Isabella Lövin (MP) vill stänga flygplatser över hela landet i syfte att få folk att flyga mindre.

Att ha så dubbla budskap som regeringen har i frågan om flyget är svårslaget. Om de inte gillar följden av sin egen politik, driv inte igenom politiken i sådana fall. För just nu verkar det som att det enda syftet med flygskatten är att ta ännu mer pengar från de redan högt beskattade flygresenärerna och ge till flygplatser. Än mer pengar skickas in i det stora svarta hål som svenska staten är.

Än mer pengar skickas in i det stora svarta hål som svenska staten är.

Det hade varit mer ärligt och rakryggat av regeringen att skicka ut ett pressmeddelande med följande lydelse:

”Regeringen är stolt och glad över att flygskatten har uppnått sitt syfte i och med att flygande blev så dyrt att flygplatser tvingats lägga ner.”

Men sådan ärlighet är väl att hoppas på för mycket.

För övrigt får Socialdemokraternas och Miljöpartiets förhållande till flygande mig att tänka på vad den före detta amerikanska presidenten Ronald Reagan en gång sa:

Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

(Statens syn på ekonomin kan summeras i en rad enkla fraser: Om det rör på sig, beskatta det. Om det fortsätter röra på sig, reglera det. Om det slutar röra på sig, subventionera det. (min översättning)).